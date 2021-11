En attendant l’arrivée de ARK II prévu pour l’année prochaine, si tout se passe bien, Studio Wildcard continue d’ajouter du nouveau contenu pour son jeu de survie, ARK: Survival Evolved. En effet, après la cinquième édition de son événement Halloween, ARK s’apprête à recevoir un nouveau DLC gratuit qui fera son entrée au mois de décembre.

L’île perdue

ARK: Survival Evolved va ainsi recevoir une toute nouvelle carte gratuite nommée, Lost Island. Sur cette dernière, les joueurs et les joueuses pourront découvrir des nouveaux biomes inédits, des défis, ainsi que des ruines éparpillées aux quatre coins de la map.

Mais ce n’est pas tout car, trois nouvelles créatures viendront peupler cette fameuse île perdue. En effet, arriveront en même temps que la nouvelle carte, le Dinopithecus un babouin surdimensionné qui grimpe sur les murs, l’Amargasaurus avec ses épines dorsales redoutables, et le Sinomacrops qui servira de Wingsuit.

Ce tout nouveau DLC gratuit, Lost Island, arrivera le 14 décembre 2021 sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. À noter qu’une autre carte gratuite nommée, Fjordur, fera son apparition en juin 2022 et arborera le thème nordique, sans plus de précision pour le moment.