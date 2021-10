Alors que ARK II fera son entrée l’année prochaine, si tout se passe bien, cela n’empêche pas Studio Wildcard de continuer d’alimenter leur premier opus, Ark: Survival Evolved, en remettant sur le devant de la scène un événement adoré des fans, surtout quand le 31 octobre approche à grand pas. Ainsi, la terreur est actuellement le maître mot sur les différentes îles car, le DodoRex revient avec tous ses amis dans, Fear Evolved 5.

Halloween chez les dinosaures

Pendant deux semaines, du 26 octobre au 9 novembre, Halloween débarque sur ARK pour faire frissonner les survivants et survivantes. Pendant cette période, il est possible de croiser des monstres connus des joueurs et des joueuses, comme l’abominable DodoRex ou le petit mais redoutable Zomdodo.

Bien évidemment, comme chaque année, de nombreux cosmétiques font leur retour et sont déblocables gratuitement, tels que, des chibis, skins de créatures fantômes, emotes, ou bien encore, des cosmétiques visuels pour notre personnage.

En plus de tout cela, des objets événementiels font leur apparition sur le jeu avec le retour des citrouilles, pierres tombales, épouvantails, os de dinosaures, ainsi que, du maïs bonbon dinosaure. De plus, pendant toute la durée de l’événement, les serveurs officiels bénéficient d’accélérateurs d’XP, de récolte, d’apprivoisement, d’élevage, pour rendre le jeu plus facile.

L’événement Fear Evolved 5 de Ark: Survival Evolved est disponible gratuitement dès maintenant sur toutes les plateformes.