Cette saison 2 est très attendue sur la plateforme et Netflix le sait. Il compte donc marquer l’événement, et plutôt trois fois qu’une. La saison ne sera pas découpée en deux parties, mais bien en trois. Ce qui veut dire trois dates de diffusion pour les actes 1 à 3. Voici quand sera diffusé la saison 2 d’Arcane sur Netflix :

Vous aurez donc une semaine entre chaque acte pour vous remettre de vos émotions, ce qui n’est pas loin de se rapproche du rythme de diffusion traditionnel de la télévision.

A new fighter has entered the ring.

Experience Vi's journey in the final chapter of Arcane when ACT 1 drops on November 9th, Act 2 drops on November 16th and Act 3 drops on November 23rd only on Netflix. #GeekedWeek pic.twitter.com/A6EN448Tli

