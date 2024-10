Arcane : La saison 2 de la série se prépare avec une nouvelle bande-annonce

Naturellement, si vous souhaitez conserver la surprise de la découverte de la saison 2 du show de Netflix, ne regardez pas cette nouvelle bande-annonce qui se révèle être riche en images inédites. On rappellera que cette saison sera diffusée à partir du 9 novembre avec son premier acte, suivi par le deuxième le 16 novembre et le troisième le 23 novembre.

Riot Forge nous informe dans le même temps que la série va être au cœur de tout un tas de célébrations avec les jeux League of Legends. On découvrira par exemple du gameplay de 2XKO, le jeu de combat du studio, avec des extraits inédits de Jynx à l’intérieur, et ce dès le 11 novembre prochain, tandis que le jeu de base League of Legends accueillera le Pont du progrès dans un mode de jeu ARAM mis à jour sur le thème d’Arcane, avec d’autres skins pour Jynx et Vi.

Ready for Arcane Season 2? So are we. Here’s a sneak peek at what we’ve got planned to celebrate Arcane in all of our games. pic.twitter.com/TDv2lOSA0H

— Riot Games (@riotgames) October 16, 2024