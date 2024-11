Arcane est aujourd’hui la série animée la plus chère de l’histoire avec un budget pharaonique

Riot peine à développer League of Legends en dehors du jeu vidéo

S’intéressant au retour de la série et sur le futur de Riot Forge dans le monde de la télévision, Variety s’est penché sur le cas d’Arcane dans un long article détaillant les enjeux autour de la sortie de la seconde saison. On y apprend notamment qu’avec son budget de 250 millions de dollars pour les saisons 1 et 2 combinées, Arcane est la série d’animation la plus chère de l’histoire. Un budget qui est comparables à certains énormes productions au cinéma en live-action, et qui est peut-être le fruit de l’inexpérience de Riot dans ce secteur bien précis.

Variety indique que la facture a notamment grimpé à cause des retards de scénario pour cette deuxième saison, alors que la production avait déjà démarré. Il est aussi estimé que l’entreprise aurait dépensé 60 millions de dollars de sa propre poche pour promouvoir la première saison d’Arcane. Un budget marketing bien supérieur à celui mis sur la table par Netflix, ce qui est loin d’être habituel pour une série possédant un distributeur. La seconde saison aurait diminué les dépenses de ce côté, même si l’on ignore encore le montant exact du budget alloué à cet aspect.

Bien conscient que Riot n’opère pas comme n’importe quel studio dans le monde du streaming et de la télévision, Marc Merill, l’un des co-fondateurs, déclare :

« Nous n’avions jamais eu l’intention de fonctionner comme un studio traditionnel avec des délais traditionnels. Ce qui a changé au fur et à mesure que nous en apprenions davantage, ce sont nos attentes envers nous-mêmes : nous avons réalisé qu’il fallait beaucoup plus de temps que prévu pour réussir. Nous avons donc recalibré notre développement, nos objectifs de production et nos équipes en gardant cela à l’esprit. »

Mais lorsque Arcane sera terminé, que faire ? Riot tâte encore le terrain et son inexpérience à Hollywood lui a déjà coûté cher. Variety indique qu’en 2020, le studio avait conclu un accord avec Joe et Anthony Russo, les deux réalisateurs derrière les deux derniers films Avengers. Le duo devait réaliser un film dans l’univers de League of Legends, mais ce partenariat est tombé à l’eau lorsque Riot a décidé de revoir ses plans, ce qui forçait le studio a versé la somme de 5 millions de dollars aux deux frères pour mettre fin au contrat.

Entre la volonté de la direction de grandir dans le milieu du divertissement et celle des artistes centrés sur le jeu vidéo qui préféraient voir le studio rester dans son domaine de compétence, Riot a connu quelques années pleines de divergences, ce qui explique le manque d’adaptations de League of Legends aujourd’hui. Reste à voir si la fin d’Arcane va relancer la machine.