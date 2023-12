Après Suicide Squad: Kill the Justice League, d’autres jeux prévus dans l’univers Arkham ? James Gunn laisse planer le doute

Le PDG de DC Studios n’hésite pas à prendre la parole pour clarifier certains détails sur son univers partagé, qui prendra vie aussi bien au cinéma qu’à la télévision, et même dans des jeux vidéo. Aucun jeu de cet univers n’a encore été annoncé mais quelqu’un a demandé à James Gunn si Suicide Squad: Kill the Justice League signerait par conséquent la fin de l’Arkham-verse en jeu vidéo. Ce à quoi il aurait répondu : « Il n’est pas question que ce soit le dernier ».

Une réponse qui a vite été supprimée mais immortalisée par quelques internautes. De plus, lorsqu’un autre fan lui demande si davantage de jeux sont prévus dans cet univers ou si les jeux de son nouvel univers partagé seront la priorité, il répond : « Vraiment pas ! Personnellement j’attends avec impatience le jeu et, espérons-le, encore plus que cela. Je suis un fan ! »

De quoi redonner de l’espoir à celles et ceux qui veulent voir l’univers de Rocksteady se poursuivre. Encore faut-il que le prochain jeu rencontre le succès, mais aussi que la Suicide Squad n’arrive pas vraiment au bout de sa mission qui est de tuer la Justice League (puisque forcément, il y aura moins de héros potentiels pour de nouveaux jeux).

James Gunn has confirmed that Suicide Squad:KTJL won't be the last we see of the Arkham Universe

This reply has now been deleted. pic.twitter.com/MKuyp07w9K

— Dcu Updates (@dcuworld) December 17, 2023