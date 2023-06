Apple dévoile son casque de réalité virtuelle, le Vision Pro, au prix de… 3500 $

Ready Player Two

Le Vision Pro ne se présente tout d’abord pas comme un casque de réalité virtuelle banal, mais plutôt comme un ordinateur spatial, dans le sens où il souhaite intégrer « de façon fluide les contenus numériques au monde réel, tout en permettant aux utilisateurs d’être présents et connectés aux personnes qui les entourent. » En somme, le casque joue aussi bien avec la VR qu’avec la réalité augmentée, en faisant apparaître vos applications dans votre environnement.

Avec l’aide de visionOS, vous pourrez ainsi interagir avec toute une interface devant vos yeux, aussi bien en utilisant vos mains, votre voix, ou même vos yeux puisque le eyetracking est bien évidemment de la partie. Avec le casque sur votre tête, il sera possible d’avoir l’impression d’être au cinéma en affichant un énorme écran dans votre pièce, le tout en 4K puisque les deux écrans micro-OLED intégrés dans le casque affichent 23 millions de pixels, rien que ça. Rien de mieux pour regarder vos photos ou vidéos personnelles grâce à un affichage 3D immersif.

FaceTime profite aussi de ce bouleversement technologique. Rassurez-vous, en appelant quelqu’un en visio, la personne à l’autre bout du fil ne verra pas directement vos globes oculaires en gros plan mais plutôt un Persona, un avatar qui va reproduire vos mimiques et vos actions en temps réel. Et on parle d’avatars bien plus réalistes que ceux du Metaverse, puisque ces derniers avaient 20 ans de retard.

Lorsque vous ne serez pas en visio et que vous souhaiterez interagir avec les personnes présentes dans la pièce, la technologie EyeSight va faire en sorte de rendre le devant du casque transparent afin que l’on puisse voir vos yeux, comme si vous aviez enlevé le casque (ou plutôt comme si vous portiez un masque de plongée).

Et le jeu vidéo dans tout ça ?

Vous l’aurez compris à cette première présentation, ce casque de réalité virtuelle n’a pas pour but premier de révolutionner la manière dont on pense la réalité virtuelle pour le jeu vidéo, mais plutôt d’intégrer cette technologie dans notre quotidien.

Malgré tout, Apple a eu quelques mots pour notre secteur préféré. On aura tout d’abord droit à un App Store complètement repensé, qui intégrera des milliers d’applications qui fonctionneront parfaitement sur cette nouvelle interface.

Mais on nous promet surtout que le casque sera compatible avec plus d’une centaine de jeux de l’Apple Arcade. A priori, on ne parle pas d’expériences dédiées pour le casque, mais bien de jeux déjà existants que l’on pourra simplement afficher sur le Vision Pro façon écran géant. Apple précise que les manettes « les plus répandues » pourront être connectées pour profiter de ces jeux, sans plus de précisions.

La question du prix

Tout cela nous montre une bien belle révolution technologique et sur le papier, on est forcément curieux de voir le rendu du casque sur nos têtes. Cependant, Apple reste Apple. Avoir droit à un tel casque ne sera pas du tout à la portée de tout le monde, loin de là. La marque a toujours eu un certain appétit pour les produits de luxe affichées à des tarifs exorbitants, mais ce nouvel appareil dépasse toutes les prévisions.

L’Apple Vision Pro sera donc disponible dès 3 499 $. Oui, vous avez bien lu. Le prix de six casques Meta Quest 3. Un tarif qui a de quoi estomaquer quand bien même la technologie présente à l’intérieur du casque est impressionnante. Notons que le prix en euros n’a pas encore été dévoilé, mais avec l’inflation et les taxes, on peut s’attendre à quelque chose d’encore plus excessif.

Lorsque l’on voit à quelle vitesse Meta a été obligé de baisser le prix de son casque Meta Quest Pro de plusieurs centaines de dollars, on se demande s’il y a vraiment une clientèle pour ce genre de casque VR de luxe. Mais la force d’Apple réside dans son nom et nul doute que les plus fortunés des afficionados de la marque sortiront leur chéquier.

Quand sortira l’Apple Vision Pro ?

Pour le moment, Apple n’a pas dévoilé de date précise pour la sortie de son casque. Le constructeur a simplement indiqué qu’il souhaitait lancer le Vision Pro dès le début de l’année aux Etats-Unis. La sortie dans d’autres pays suivra ensuite dans le courant de l’année 2024.

Pour en savoir plus sur le casque, n’hésitez pas à consulter le site officiel d’Apple.