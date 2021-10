La onzième saison d’Apex Legends arrive la semaine prochaine, et Electronic Arts en profite pour dévoiler la nouvelle carte de son battle royale qui fera son entrée en même temps que la nouvelle légende nommée, Ash.

Des airs de vacances

On abandonne les nuages pour atterrir sur une île paradisiaque qui est environ 15% plus grande que Bord du Monde. Cette nouvelle carte se nomme, Zone d’Orage, et porte bien son nom car, tout sur cette île vous sera hostile afin de vous empêcher de faire un magnifique top un.

Ainsi, nous retrouverons des créatures sauvages qui peuplent cette île qui n’est pas si paradisiaque que cela. Les joueurs et les joueuses devront faire face aux rôdeurs, des monstres qui chassent en meute, aux araignées qui ne manqueront pas de vous dévorer, et les volants qui sont les seuls à vous vouloir du bien car, ils vous dropperont de l’équipement.

Qui dit nouvelle map, dit nouveaux points d’intérêt présents un peu partout sur celle-ci, avec tout d’abord, les canons gravitationnels qui remplacent les ballons de redéploiement, et qui permettent à celles et ceux qui rentrent dans ces dits canons, de se faire projeter dans les airs.

Ensuite, nous avons les lieux principaux qui sont au nombre de dix-sept, avec par exemple, Premier Contact qui est une zone de crash, Cénote, une grotte remplie de récifs coralliens, ou encore, Tremplin Nord, un site de lancement parsemé de tranchées. Ce n’est pas tout car, Respawn annonce que des camps secondaires seront éparpillés un peu partout autour de chaque point d’intérêt.

La saison onze d’Apex Legends amènera une toute nouvelle légende nommée, Ash, un nouveau passe de combat, et bien évidemment la nouvelle carte, Zone d’Orage. Cette nouvelle saison sera disponible le 02 novembre prochain sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.