Aperçu NEO : The World Ends With You – Une suite prometteuse ?

Véritable bijou original par son gameplay et son style urbain japonais sur Nintendo DS, The World Ends With You est ensuite resortie sur Switch en 2018 dans une version « Final Mix ». Une appellation que connaissent très bien les fans de Kingdom Hearts, et ça tombe bien puisque l’on retrouve le même créateur derrière ces deux licences : Tetsuya Nomura.

Nous avons désormais droit à une suite qui sortira le 27 juillet prochain, NEO : The World Ends With You. A l’occasion d’un événement en ligne organisé par Square Enix, nous avons pu jouer aux deux premières heures du jeu sur PS4.

Shibuya en 3D

Une suite est toujours synonyme de doute pour ceux qui n’auraient pas fait le premier opus. Même si le premier jeu dispose déjà d’une version Switch, rappelons que l’anime est diffusé en ce moment sur Wakanim si jamais vous voulez en apprendre un peu plus avant de vous plonger dans ce RPG particulier. Néanmoins, d’après ce premier contact, il n’y a apparemment pas de soucis à se faire car on nous introduit rapidement un tas de nouveaux personnages comme le héros Rindo et son ami Fret. C’est une nouvelle histoire et un nouveau contexte donc vous ne serez pas perdu si jamais vous démarrez par celui-là.

On retrouve tout de même des codes assez similaires, et notamment le jeu des Reapers (ou Shinigami) se déroulant à Shibuya. Nos deux comparses vont se retrouver plongés dans ce jeu macabre durant une semaine avec des missions à accomplir chaque jour à travers toute la ville. D’ailleurs grâce à la 3D, le fameux district de Tokyo prend une nouvelle dimension même si nous ne sommes pas face à un gros semi monde ouvert.

On se rapproche plus de ce qu’offre un Persona 5 par exemple. Bien qu’il ne brille pas techniquement, il se démarque avec sa direction artistique très colorée et les différents plans de caméra qui mettent la ville en valeur. Le côté « jeunesse urbaine japonaise » fait encore mouche en particulier grâce à un chara-design particulièrement réussi de la part de Tetsuya Nomura et Gen Kobayashi. En modernisant évidemment un peu le tout puisque la mode et le style ont bien changé depuis 2007. Les différents dialogues via les portraits passent donc très bien d’autant que l’on profite d’un doublage anglais ou japonais.

Un Action RPG efficace sans tactile ?

Comme le précédent, il va falloir venir à bout du maître du jeu en battant tout un tas de monstres appelés « Noise », seulement on casse ici la règle du duo pour des équipes avec plus de main d’œuvre. En plus de Rindo et Fret, Sho Minanimoto (un ancien boss de The World Ends With You) nous a prêté main forte et il sera sans doute l’un des personnages jouables récurrents aux côtés des deux garçons et de la fille Rindo que nous n’avons pas eu l’occasion de voir malheureusement. Comme vous avez pu sans doute l’observer avec les nombreux trailers, on reverra évidemment des têtes bien connues.

On abandonne ici complètement l’aspect tactile pour se rapprocher de la version Final Mix du premier titre tout en évoluant le concept avec plus de monde à l’écran. Chaque touche de la manette fait intervenir un combattant pour une série d’attaques définie par le badge qu’il porte. Ce système de badges à collecter et offrant différents pouvoir revient donc et il est pour le moment toujours aussi addictif. D’autant que certains pourront évoluer pour devenir plus puissants. Lors de nos deux heures, nous avons « droppé » une bonne dizaine de pièces différentes tout de même. On s’amuse ainsi à faire des combinaisons et des synergies pour balancer les meilleurs enchainements possibles.

Si l’on prolonge et que l’on varie assez les combos, on augmente un pourcentage grâce un « Drop the Beat » qui apparaît sur les ennemies et qui permet de lancer un super coup une fois le 100% atteint. Celui-ci change bien sûr selon le badge porté. Les combats sont de ce fait assez courts, dynamiques et nerveux même si nous avons tout de même constaté un petit souci dans la lisibilité.

En effet, il est possible d’esquiver uniquement avec le dernier personnage contrôlé ce qui fait que les deux autres peuvent être parfois en dehors de notre champ de vision en train de prendre quelques claques. On espère tout de même que le principe ne s’essoufflera pas sur la durée et que chaque personnage aura quelque chose à apporter.

Une bande-son qui nous a déjà conquis

Grâce à l’augmentation des perspectives, la licence offre plus de choses en matière d’exploration. Pour ce qui est du déjà-vu, on retrouve la lecture des pensées des gens grâce au scan ou encore l’accumulation de marques des Noise pour créer des chaines augmentant le taux de drop après un affrontement. On note tout de même de petites nouveautés comme le pouvoir de Fret qui permet de restaurer la mémoire de quelqu’un via un mini-jeu façon crochetage de serrure dans Skyrim.

Nos premiers pas ont surtout été une introduction à l’univers donc on présume que d’autres mécaniques viendront s’ajouter. Nous avons tout de même repéré quelques collectibles dans les menus avec des grafitis et des morceaux de la soundtrack.

En parlant de musique justement, ce qui nous le plus bluffé est la bande-son de NEO : The World Ends With You qui place très vite la barre très haut. C’était déjà une énorme qualité du premier opus et cela n’est pas dû au hasard puisque l’on retrouve Takeharu Ishimoto (Crisis Core Final Fantasy VII, Dissidia…) aux manettes. Rock, pop, hip-hop, électronique… On reprend avec plaisir de ce mélange des genres qui donnent un caractère unique à l’ambiance.