Aperçu : On a joué à Mad Experiments: Escape Room, premier avis

L’Escape Game représente depuis quelques années une véritable figure de proue en terme de moment à partager. Que ce soit dans les nombreux lieux dans les différentes villes, ou encore des jeux de société comme Unlock, on ne compte plus les possibilités pour s’amuser autour de ce concept. Aujourd’hui nous vous proposons d’ailleurs de vous plonger dans la première salle de Mad Experiments: Escape Room, un escape game pour le coup ici virtuel.

Condition de test : A l’occasion de ce premier aperçu, nous avons joué à la première salle de Mad Experiments avec un groupe au complet de 6 joueurs, constitué de membres de l’équipe d’AcuGaming ! L’occasion donc de pouvoir profiter collectivement de l’expérience de jeu le temps d’un début de soirée.

Pas très séduisant de l’extérieur et pourtant…

Au premier abord, Mad Experiments: Escape Room n’est pas très séduisant. Menu assez austère, peu d’options, quelques bugs rien que dans l’interface des menus… Clairement cela n’inspire pas la confiance. On se décide à créer une partie en multijoueur pour se rejoindre.

Le système est très simple et fonctionne au poil : on choisit son pseudo, le bon serveur et on entre le nom de serveur et on crée ou rejoint le serveur de ce nom là. Pas très sécurisé mais pour le coup, on ne va pas non plus se plaindre d’une utilisation si aisée.

On se retrouve donc ainsi dans le lobby d’attente avant d’entrer dans la salle. Et là, visuellement, c’est un peu le drame. On est au strict minimum. Au niveau d’un début de Unreal Engine 3, le jeu est fluide, mais il ne plaît clairement pas à notre pauvre rétine. Le minimum syndical a été fait, pas de modélisation de personnage, nous sommes simplement cantonnés à être représentés par un masque.

On découvre alors les contrôles, avec la possibilité de marcher, s’accroupir, zoomer, prendre un objet, l’utiliser, l’observer ou le jeter. Et puis c’est tout, ce qui, dans le cadre d’un escape game, semble tout à fait logique. On aurait aimé à la rigueur un petit bouton de sprint, notamment pour la dimension un peu speedrun du jeu, mais cela n’a pas été non plus choquant.

… de l’intérieur, une conception de très belle facture

C’est lorsque nous lançons l’escape game en lui-même que tout se met en place. Nous sommes accueillis par un petit brief assez mystérieux puis nous nous retrouvons plongés dans cette pièce au style plutôt victorien, éclairée partiellement. On voit de nombreux digicodes de partout, de nombreux objets. On se divise rapidement la pièce, tout le monde commence à fouiller dans son coin.

Dès lors toute la dimension escape game fonctionne à 100 %, on communique dès que l’on trouve quelque chose, on s’organise, on réfléchit aux énigmes ensemble, on se rue à la première nouvelle découverte. Au final, une première run nous fait finir la pièce en 37 minutes. Un temps qui nous a semblé convenable étant donné le nombre d’énigmes qu’il y avait et notre équipe plutôt entraînée.

Une fois la première salle terminée, il y a tout de même un goût de reviens-y assez présent et nous aurions bien aimé avoir une seconde salle (prévue pour mai/juin) déjà disponible ! Nous nous sommes donc contentés à aller voir du côté des succès Steam pour boucler à 100 % la salle, à coup d’objets cachés et de speedrun. Plutôt amusant et bien pensé vu que contrairement à un escape game en physique, nous n’avons pas à payer une nouvelle séance pour battre notre temps.

Maintenant, la question qui se pose, c’est est-ce que l’on vous conseille Mad Experiments: Escape Room ? Eh bien, nous serions bien tentés de vous dire oui. Au prix où il est aujourd’hui, si vous aimez les escape games, vous aurez à la fois une première salle vraiment sympathique, et une seconde qui arrivera dans les semaines qui suivent. Pour un prix de 9,99 € en plus, vous aidez grâce à l’early access au développement du jeu et donc des salles. Pour le coup, cela reste dix fois moins cher que de payer pour une vraie séance d’escape game !