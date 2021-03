Aperçu King Pong – Mieux que VR Ping Pong ?

King Pong, c’est un nouveau jeu de ping pong en VR en accès anticipé sur Steam depuis le 18 février dernier, et développé par le studio Iconik, basé à La Ciotat. Contrairement à des titres comme VR Ping Pong, VR Ping Pro voire Racket Fury: Table Tennis VR qui se la jouent simulation, King Pong s’oriente quant à lui sur quelque chose de plus arcade et typé années 80.

Justement, après l’avoir testé, la production d’Iconik est-elle pour le moment concluante dans son approche ? Avons-nous là un titre tout aussi bon voire meilleur que la plupart des jeux de ping pong en réalité virtuelle que nous avons cités ?

Conditions de l’aperçu : Nous avons joué à King Pong VR en effectuant un peu plus d’une vingtaine de matchs via le mode versus, le mode en ligne ayant des difficultés à trouver des joueurs. Notez par ailleurs qu’il s’agit des deux seuls modes de jeu disponibles sur l’accès anticipé pour le moment. Le titre a été testé sur PC via l’Oculus Rift S avec 16 Go de RAM, une GTX 1070 et un i5 cadencé à 3.8 GHz.

Le point sur le contenu

Accès anticipé oblige, force est de constater que le contenu de King Pong n’est pas forcément conséquent pour le moment. La production d’Iconik se dote dans un premier temps d’un mode versus. Ici, vous pouvez affronter l’IA dans les difficulté facile, moyen, difficile et king. Vous ne pouvez faire qu’un seul match et recommencer contre le même skin de personnage. On espère que sur le jeu final, un système de tournoi sera implémenté sur le mode versus contre l’IA, comme c’est le cas sur un VR Ping Pong par exemple.

Nous verrons bien de quoi il en retourne en somme, et sachez que King Pong a aussi à son actif un mode en ligne. Pour l’heure, il reste assez difficile de trouver du monde pour le tester, donc il sera très compliqué de juger ce mode là. Cependant, il est incontestable que ce mode de jeu sera fun en 1V1 voire avec bien d’autres joueurs.

Pour le reste, King Pong n’a pas encore énormément de contenu. Rassurez-vous toutefois, les développeurs préparent quand même de nouvelles maps, de nouveaux skins pour notre avatar à personnaliser, un mode histoire ainsi que le mode classé, qui devraient arriver incessamment sous peu. N’hésitez pas à checker notre interview à ce sujet pour plus d’informations. En somme, avec ces nouveaux contenus en approche, le titre pourrait devenir bien plus touffu dans un futur proche, et ainsi inciter le joueur à rester un peu plus longtemps sur le jeu.

Une jouabilité probante ?

En arrivant sur le gameplay, il est évident que vous ne serez pas véritablement dépaysé vu qu’il s’agit tout bêtement d’un jeu de ping pong en VR. Doté de vos deux Oculus Touch, vous aurez juste à frapper la balle, et tenter d’atteindre les 11 points avant votre adversaire. Bien entendu s’il y a égalité parfaite, la victoire se jouera sur deux points d’écart.

On retrouve en clair des règles basiques du ping pong, et sachez que contrairement à VR Ping Pong et d’autres productions en réalité virtuelle basées sur ce sport mythique, King Pong adopte un gameplay plus arcade qu’il n’y parait. Effectivement, afin de scorer plus facilement, un système de skill shots est de la partie.

Pour activer ces frappes spéciales, vous devrez aligner plusieurs carrés en diagonal, à l’horizontal ou vertical dans la zone de jeu de l’adversaire via l’impact de la balle. Fatalement, tout ne sera pas facile car il s’agira de doser la frappe de balle convenablement pour activer le carré désiré.

Cela donne ainsi un côté aussi stratégique que nerveux, car votre adversaire pourra aussi bénéficier de cette mécanique de frappes spéciales. Et forcément, vous devrez redoubler de vigilance pour les contrer car ces dernières sont parfaitement dangereuses entre le super smash, la balle qui peut vous prendre à contrepied voire la gatling, soit la frappe ultime quand vous remplissez toutes les cases de votre adversaire et inversement. Les matchs sont ainsi intéressants, tactiques, et demandent inévitablement de l’adresse.

Une fois ces mécaniques en tête, le titre VR se révèle instantanément fun, et nous offre même un gros sentiment de satisfaction à chaque victoire. Par contre, force est d’admettre que le titre doit encore se peaufiner. En effet, il y a encore un petit effort à faire sur la physique de balle, la précision du gameplay parfois discutable et surtout la variété des skills shots – il devrait y en avoir de nouveaux au fil du temps. Ceci dit, on compte sur Iconik pour faire ces quelques ajustements dans le temps et dans tous les cas, le titre reste aussi accessible que fun à prendre à main.

La nostalgie des années 80

Un autre point qui attire l’œil dans King Pong, c’est sa direction artistique transpirant la nostalgie. Dans un aspect graphique assez convenable, le soft nous transporte dans un univers totalement inspiré de Tron et de la pop culture des années 80. Il faut bien l’avouer, l’habillage graphique et artistique sont pour le coup réussis, même, nous attendons des décors encore plus variés sur la version finale.

En attendant, c’est relativement satisfaisant, comme la bande-son. Quand certains jeux de ping pong en étaient presque dénués, King Pong a le don de nous transporter dans son univers, avec des musiques électro parfaitement cohérentes. Le tout, avec des « SUPER SMASH! » ou encore « COMBO! » beuglés à foison qui font plaisir. Merci à la performance du développeur soit dit en passant.