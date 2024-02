Aperçu Brothers: A Tale of Two Sons Remake – Première prise en main pour cette relecture du bijou de Josef Fares

La force de l’amour fraternel

Si vous n’avez jamais joué à Brothers: A Tale of Two Sons durant cette dernière décennie, ou si vous souhaitez simplement que l’on vous rafraîchisse un tant soit peu la mémoire, vous incarnez ici deux frères : Naia, le plus grand, et Naiee, le plus petit, en deuil après la perte de leur mère dans un tragique accident en mer. Alors que les enfants et leur père tentent de se reconstruire, ce dernier tombe malade et le couperet tombe : celui-ci ne peut être sauvé qu’en buvant de l’Elixir de Vie. Les deux frères vont alors prendre leur courage à deux mains et s’allier pour tenter de trouver ce remède miracle en évitant dangers et ennemis les attendant au tournant et au-delà des contrées les plus reculées.

Durant cette première prise en main de ce jeu au concept étonnant récompensé aux BAFTA Awards, nous avons pu traverser les deux premiers niveaux de l’aventure, soit dans le village de départ puis dans une forêt aussi merveilleuse que lugubre. L’aventure ne vous occupant au total qu’une poignée d’heures au total, cela nous semble suffisant pour nous faire un premier avis sur l’intérêt, tout d’abord, mais aussi la qualité de ce remake.

Une chose saute aux yeux dès l’ouverture du menu principal, la qualité d’immersion sera de taille. Avec une réorchestration des musiques originales grâce à un orchestre symphonique, nous avons retrouvé ce sentiment durant cette première immersion dans les contrées venteuses de ce monde aux allures fantastiques, intégralement refait sous Unreal Engine 5.

Car s’il fallait trouver ne serait-ce qu’une justification à ce remake, il faudrait se tourner à n’en pas douter sur la qualité des textures et des éclairages utilisés. Bien que notre bécane n’ait pas pu faire tourner le jeu en ultra comme nous l’aurions voulu (et qu’il faut le dire, il semblerait que le jeu soit plutôt gourmand durant cette phase de peaufinage), nous avons déjà pu remarquer et apprécier les améliorations liées aux performances, à la distance d’affichage, mais aussi aux graphismes et éclairages utilisés, qui semblent pour l’heure, et sur la portion traversée, tout à fait somptueux.

La force du gameplay collaboratif

Mais ce qui faisait la force du jeu original et qui est bien évidemment de retour presque à l’identique ici, c’est son gameplay asymétrique et original. Pas toujours évident à prendre en main, surtout en début de partie, le titre vous demandera de gérer les deux frères avec le même et unique contrôleur, un joystick et une touche d’interaction par frère.

Sachez tout de même que bien que le jeu ait été pensé pour être accompli seul, les développeurs ont permis le retour de la possibilité d’interagir à deux joueurs ou joueuses, chacun dirigeant un personnage. Cela permet notamment la mise en place de multiples énigmes et puzzles mettant en avant ce sentiment de dualité, mais aussi d’unité, dans une sorte de métaphore de l’adage « l’union fait la force ».

Bien que ce premier aperçu reste tout de même assez timide et ne nous a pas permis d’apercevoir les nouveautés promises par cette nouvelle mouture (notamment de nouveaux objets secrets à trouver, de nouvelles façon d’apporter de l’émotion aux joueurs – dixit les équipes de développement) et qu’il faudra rester prudent sur la réelle plus-value, autre que celle technique et artistique qui semble tout à fait satisfaisante, nous sommes plus qu’impatient de pouvoir revivre en intégralité cette pépite indépendante.

En attendant, il nous faut rappeler que Brothers: A Tale of Two Sons Remake est développé par Avantgarden SRL (les parents de Last Day of June, au sein du même studio autrefois appelé Ovosonico SRL) et est attendu pour le 28 février prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.