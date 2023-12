It Takes tout seul

Avant A Way Out et surtout It Takes Two, Josef Fares et son équipe nous avaient conquis avec Brothers: A Tale of Two Sons. Si les deux premiers étaient exclusivement jouables à deux, le titre de 2013 pouvait se faire en solo. Dans cette quête où deux frères partent à la recherche d’un remède pour leur père souffrant, nous les incarnons tous les deux, où chacun occupe un joystick de la manette. Le jeu pouvait toutefois se vivre à deux, en coop locale uniquement.

Et bien à l’occasion de ce remake développé par Avantgarden et édité par 505 Games, l’ossature et le principe du jeu semblent conservés à l’identique. La plus-value se situera donc au niveau des graphismes, de la musique, jouée par un orchestre, et visiblement de quelques améliorations pratiques concernant le gameplay.

Brothers: A Tales of Two Sons Remake arrivera le 28 février 2024 sur PS5, Xbox Series et PC via Steam, Epic Games Store et GOG.