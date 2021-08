Aperçu Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread – Un metroidvania 2D qui a du potentiel

Si on connait surtout My.Games pour son portfolio rempli de jeux mobiles à succès, l’éditeur compte bien agrandir son catalogue de jeux consoles à l’avenir. C’est dans ce cadre que l’on voit débarquer Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread, un jeu 2D au nom bien compliqué qui est développé par la nouvelle équipe de Allods Team Arcade, qui est une division du studio Allods Team qui est derrière Skyforge. Avec sa direction artistique très colorée et sa volonté de rendre hommage aux films d’action des années 80, le titre a peut-être quelques qualités à faire valoir pour celles et ceux qui rechercheraient un metroidvania sympathique.

Conditions d’aperçu : Nous avons pu tester une démo sur PC qui présente l’Acte 1 du jeu, s’étalant sur environ une heure de jeu.

L’île des super-méchants

Derrière cette patte graphique très cartoonesque, on remarque très vite que Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread sent bon la nostalgie des années 80, avec un pitch volontairement caricatural qui nous embarque dans une histoire d’espionnage, avec un grand méchant qui se cache dans une île fourmillant de pièges et de soldats. L’hommage à d’anciens films d’actions est évident, et pour les plus jeunes, pensez au premier film Les Indestructibles, et vous aurez rapidement une idée de ce que l’on peut attendre du jeu, les super-pouvoirs en moins.

Cette démo nous place dans la peau de Jeff, le beau gosse typique américain à la mèche blonde et à la barbe de trois jours, un peu bourru, comptant autant sur ses armes à feu que sur son humour pour se sortir de toutes les situations. Si les animations du personnages sont vraiment réussies, son écriture n’est pour le moment pas très convaincante, la faute à des blagues qui tombent un peu à l’eau. On aurait sans doute apprécié qu’un vrai doublage soit présent ici histoire d’insuffler un peu de vie aux différents personnages.

C’est le premier constat que l’on peut tirer de ce premier aperçu du jeu : malgré une bonhommie certaine apportée par sa direction artistique chatoyante, le jeu manque pour le moment un peu d’âme. On a l’impression d’avoir traversé ces décors déjà une centaine de fois, et la bande-son du jeu est trop en retrait (en plus d’être répétitive) pour donner du punch à l’ensemble.

Des mécaniques (trop ?) simples qui fonctionnent bien

Ce qui est bien dommage, car le jeu a tout de même un capital sympathie indéniable, surtout chez celles et ceux qui souhaitent avoir entre les mains un metroidvania 2D simple et accessible.

Une démo du genre est bien trop courte pour entrevoir les possibilités d’un titre comme celui-ci, mais on peut déjà deviner les allers-retours à effectuer dans la map du jeu (avec heureusement des voyages rapides), plus grande qu’il n’y parait, en obtenant plus de pouvoirs ou de personnages. Malheureusement, ce premier contact ne nous présentait que Jeff, et on a hâte de voir si le jeu parvient à se dynamiser avec l’arrivée des autres personnages.

Le level-design reste simple, mais suffisamment recherché pour un premier niveau. Il faudra voir sur la longueur, mais le dernier tiers commençait déjà à devenir intéressant en plus d’être légèrement plus corsé, même si c’est seulement contre les boss que l’on a pu sentir un tout petit peu de difficulté pour le moment.

Un gameplay qui s’affine avec le temps

Armé d’une mitraillette, Jeff peut tirer dans tous les sens pour éliminer les soldats, les robots et les bestioles de l’île, sans se préoccuper de ramasser des munitions. Il faut simplement attendre quelques secondes pour que l’arme se recharge, sauf quand il a accès à d’autres fusils, qui demandent d’être utilisés avec plus de parcimonie.

Metroidvania oblige, il y a pas mal de collectibles à ramasser sur la route pour augmenter la vie du personnage, mais aussi pour retaper le village local, qui donnera accès à des améliorations pour nos personnages. On peut également équiper des modules sur notre héros, mais en nombre limité, avec des bonus à choisir en fonction du nombre de batterie que l’on possède (il est impossible d’équiper tous les bonus ramassés, ce qui ne casse pas l’équilibre).

Un bon point qui laisse entrevoir une belle progression dans le jeu, avec des affrontements qui étaient de plus en plus intéressants dans la démo. Et pour ne rien gâcher, côté plateforme, le titre s’en sort clairement avec les honneurs avec des contrôles précis, qui sont certainement amenés à évoluer eux aussi au fil de la progression.