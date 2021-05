Le jeu 2D Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread annoncé sur PC et consoles

MY.GAMES dévoile aujourd’hui un nouveau jeu dans son catalogue, développé par la nouvelle équipe de Allods Team Arcade, une nouvelle division de Allods Team (qui a travaillé sur Skyforge). Il s’agit de Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread, un jeu d’action et d’aventure en 2D avec des éléments de plateformes et de metroidvania.

L’alliance des agences secrètes pour sauver le monde

On peut donc découvrir un premier trailer pour le titre, qui nous proposera d’incarner quatre personnages comme Jeff, décrit comme un « héros américain typique », ou encore une agent du KGB nommé Alexandra « Shura » Voron, spécialisée dans l’infiltration.

Le quatuor est aussi composée de Galahad, un espion du MI6 armé d’implants cybernétiques, et la sentinelle Vortex, qui souhaite libérer son île de l’emprise du fameux Dr.Cread, grand ennemi du jeu qui souhaite dominer le monde en construisant un robot géant.

Le jeu rend hommage aux films des années 80 et nous demandera d’alterner entre ces personnages et leurs armes afin d’accomplir tous les défis du jeu.

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread sortira dans le courant de l’année 2021 sur PC (via Steam), mais arrivera aussi à une date indéterminée sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, pour le prix de 19,99 euros.