Aperçu Battlefield 2042 – Une bêta qui envoie de très bonnes ondes

Battlefield 2042 est sans doute l’une des plus grosses attentes de l’année. Avec ce nouvel opus, la série délaisse les deux guerres mondiales pour revenir à quelque chose se rapprochant bien plus de Battlefield 4 avec une ambiance plus contemporaine. Alors que l’on attend la bêta fermée pour le 6 octobre en accès anticipé, puis le 8 pour tout le monde, nous avons pu y jouer en avance sur PC pour vous donner nos premières impressions. Effectivement, il y a du potentiel.

Un mode conquête classique mais qui fait l’affaire

En préambule, rappelons que nous avons uniquement pu essayer le mode conquête. Pour rappel, il s’agit de prendre le contrôle des secteurs de la carte représentés par des drapeau. Chaque équipe dispose d’un nombre de points qui va descendre en fonction des ennemies tués, sachant que plus vous avez de secteurs sous votre contrôle, plus vos kills ont de valeur. C’est bien entendu le mode emblématique de la série qui montre tout de même pas mal de choses avec de la prise de position, de la défense et une utilisation des nombreux véhicules.

Nous avons évolué sur l’une des nouvelles cartes du jeu : Orbital. Il s’agit d’une carte de taille moyenne qui se situe en Guyane. Le point névralgique étant la zone de lancement de la fusée qui nous donne un exemple des évènements pouvant se produire au cours d’une partie. Une fois que le compte à rebours est lancé (automatiquement mais pas toujours au même moment au cours d’une partie), la fusée est vulnérable aux attaques, notamment aériennes. Si les joueurs parviennent à l’endommager suffisamment la fusée explosera emportant tout sur son passage. Si le décollage se déroule normalement, la fusée partira mais les joueurs se trouvant au niveau des propulseurs auront droit à un petit coup de chaud.

Dans les deux cas, cela donne donc une bonne opportunité de reprendre le secteur en plus de profiter d’un joli spectacle. Effectivement, cette carte est une bonne manière d’introduire le FPS puisqu’elle est assez équilibrée et permet de profiter de l’infanterie mais aussi des véhicules comme les tanks ou les hélicoptères. On se déploie le plus souvent avec un large choix des lieux capturés, ce qui facilite les approches que l’on veut adopter. Si l’on veut jouer les snipers, on optera pour des points de contrôle avec une ligne bien dégagée ou bien on peut largement user des avions de chasse ou des hélicoptères pour mitrailler sur les bâtiments, ou même en profiter pour passer dans le dos de l’ennemi avec un parachutage bien placé.

Une carte plutôt bien agencée où l’on prend rapidement ses marques en quelques parties, et qui a en plus du charme. On a de la boue, des souterrains, de la verdure ou encore des zones industrielles, mais la petit plus qui fait son effet est l’une des grosses nouveautés de la licence, à savoir la météo. On apprécie particulièrement ce changement d’ambiance qui peut en plus nous mettre la pression avec une tornade qui peut se diriger sur la position que l’on tient pour attaquer ou défendre. Durant nos parties, elle pouvait parfois détruire la fusée mentionnée précédemment ou encore créer des interférences sur le HUD.

Très joli sur PC et encourageant sur consoles old-gen pour le moment

Nous avons pu profiter de cette bêta avec les configurations au maximum, et il faut bien avouer que ce Battlefield 2042 est comme prévu très impressionnant visuellement. On retrouve les forces de la licence avec les décors destructibles et un sound design impeccable qui nous immerge constamment dans l’action. Les rares défauts que l’on a souligné sont apparemment déjà connus des développeurs, à savoir un HUD un peu trop envahissant, quelques bug visuels mineurs, et une distinction pas toujours évidente entre les alliés et les ennemis. Rappelons qu’il s’agit d’une bêta se basant sur une build d’il y a quelques mois. On imagine que le report récent aura permis de peaufiner encore plus ces détails.

Durant la présentation, on nous a également montré le jeu tournant sur PS4 et Xbox One. Il faut savoir qu’il y aura certaines différences concernant certains éléments des cartes ainsi que le nombre de joueurs. 64 sur PS4 et Xbox One contre 128 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. On imagine qu’Electronic Arts a voulu rassurer pour éviter des spéculations à la Cyberpunk 2077. Il faudra confirmer le jour de la sortie, mais ce que l’on nous a montré (des séquences sur la carte Orbital) était assez rassurant. On salue cette transparence.

Un gameplay qui fait mouche

Au niveau du gameplay, on retrouve un style plus proche de Battlefield 4, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Le feeling avec les armes est plutôt bon, en particulier le M5 et le sniper même si l’on a trouvé le SMG un peu faiblard par rapport au reste. Le déroulement des parties est assez jouissif avec de l’action en permanence. Il faut dire que cette carte laissait peu de place au camping abusif (et tant mieux) malgré quelques « spawn kills » à cause de quelques hélicoptères en stationnement.

Cette bêta nous a permis d’utiliser 4 personnages représentant 4 classes distinctes :

Casper : Un éclaireur qui peut déployer un drone pour dévoiler la position des ennemis et pouvant perturber leurs communications. Son passif lui permet en plus de détecter les ennemis dans les environs sur la mini-carte.

Mackay : Un spécialiste de l’assaut pur qui peut déployer un grappin pour atteindre certaines hauteurs. Il peut aussi bouger rapidement en visant.

Falck : Un support pouvant soigner à distance avec un pistolet et réanimer des coéquipiers rapidement avec leur barre de vie pleine.

Boris : Un ingénieur pouvant déployer une tourelle qui peut mettre les ennemis en surbrillance en plus de tirer quelques rafales sur eux. Avec sa capacité sentinelle, il peut détecter les ennemis ou les véhicules plus facilement et plus rapidement.

Le fait de pouvoir changer de classe à chaque déploiement nous permet de nous adapter en permanence, et en parlant d’adaptation justement, nous n’avions pas venu venir cette bonne idée qui est celle de nous laisser gérer les équipements de nos armes en direct. En changeant de viseur, canon, munitions et de cross, notre marge de manœuvre s’en voit être renforcée. Par exemple, en temps que sniper, nous avons pu enlever le viseur pour pouvoir foncer sur une base et tenter des tirs bien plus rapprochés. On espère que l’on pourra faire ses propres recettes dans la version finale, mais à priori, cela devrait être le cas.