Aperçu Assassin’s Creed Valhalla : L’Aube du Ragnarök – Les nouveautés que tout le monde attendait ?

Il est pourtant sorti en novembre 2020, mais Assassin’s Creed Valhalla s’apprête prochainement à accueillir une troisième extension majeure dans son attirail, qualifiée par Ubisoft comme « la plus ambitieuse dans l’Histoire de la licence » à savoir L’Aube du Ragnarök, développée par Ubisoft Sofia. Alors qu’un prochain titre semble avoir fuité récemment et à l’occasion d’un événement organisé par Ubisoft pour la presse il y a quelques jours, nous avons pu avoir accès à de plus amples informations sur ce qui nous attend le 10 mars prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Après deux extensions La Colère des Druides et Le Siège de Paris réussies mais au scénario un peu faible, Ubisoft entend bien célébrer la seconde année de contenus supplémentaires pour sa licence fétiche de la plus belle des manières. Après un trailer cinématique de haute volée dévoilé le 13 décembre dernier nous présentant le nouveau cadre pour cette extension, à savoir l’un des 9 Royaumes, Svartalfheim, le Royaume des Nains, nous avons eu droit à pas moins de 25 min de séquences in-game, pour nous faire une idée de ce qui nous attend, le tout présenté par Mikhail Lozanov, Creative Director sur le jeu et Georgi Popov, Game Director.

Odin au Royaume des Nains

Vous connaissez déjà bien Odin, que nous incarnions déjà à l’occasion dans l’œuvre initiale Assassin’s Creed Valhalla. Pour cette nouvelle extension L’Aube du Ragnarök, vous allez l’incarner alors qu’il doit sauver son fils Baldr des griffes d’un géant de feu, Surtr, le plus grand ennemi qu’Odin n’ait jamais combattu ainsi que sa famille, dont sa femme, Sinmara ou encore Glod, son fils mi-Jotnar, mi-Muspel.

Mais ce ne sera pas le seul ennemi qu’Odin devra combattre puisque des monstres venus d’autres Royaumes tels que les Jotnars, des ennemis de glace venus du Royaume de Jotunheim et les Muspels, d’autres ennemis de feu issus du Royaume de Muspelheim, tout cela sous le regard d’Yggdrasil, l’Arbre-Monde soutenant tous ces Royaumes. A noter que les équipes recommandent un niveau de puissance de 340 avant d’entamer l’extension même si des upgrades seront possibles pour faciliter votre prise en mains.

Alors que dans la plupart des textes mythologiques, Svartalfheim est plus précisément le siège des elfes sombres, ce sont ici des Nains qui occupent les terres en proies à de terribles attaques venues d’un autre royaume. Vous incarnez alors Odin, sous son autre nom Havi provenant d’Asgard. Après avoir visité les Royaumes d’Asgard et de Jotunheim lors des précédentes aventures au sein du jeu principal, l’immense Royaume de Svartalfheim s’ouvre à vous après qu’une sombre guerre a poussé les nains à se cacher sous terre au sein d’abris uniques qu’il vous faudra trouver et fouiller.

Afin de trouver ces abris, il vous faudra suivre les indices et traces laissées par vos amis les nains de par leur monde. C’est ainsi que débutait la séquence de gameplay que nous avons pu voir en avant-première. Cette quête présentée est on ne peut plus classique dans l’univers d’Assassin’s Creed, mais vous allez voir que la manière de procéder va changer en de nombreux points et va proposer des évolutions de gameplay bienvenues dans une licence qui a eu du mal à se renouveler avec sa dernière itération.

Alors que nous trouvons un des abris souterrains au sein d’une des plus vieilles régions du Royaume asservie désormais par Glod, nous faisons la rencontre de Gunborg, la chef des abris, qui vous indique alors qu’un de ses amis, Fritjof, a disparu et n’a pas donné de nouvelles depuis plusieurs jours. A sa demande, vous vous lancez à sa recherche mais avant de sortir de l’abri, vous passez voir un marchand qui va vous permettre d’acheter des améliorations notamment pour vos pouvoirs que nous avons pu compter au nombre de 5 possédant chacun 2 améliorations distinctes.

Les pouvoirs d’Odin

Sachez par ailleurs que seuls 2 pouvoirs pourront être stockés en même temps, nous demandant alors une adaptation continue. Au sein de cette présentation, nous avons pu avoir davantage d’informations concernant 4 de ces pouvoirs :

Le pouvoir du Corbeau permet à Havi de se transformer en corbeau à la volée afin de prendre de l’altitude et se déplacer plus vite dans le monde. Cela lui permet aussi un bref regard sur les objectifs à visiter et objets à trouver. Une des compétences à améliorer permet l’assassinat aérien déjà aperçu dans le trailer d’annonce où Havi reprend sa forme humaine pour tuer un ennemi au sol.

permet à Havi de se transformer en corbeau à la volée afin de prendre de l’altitude et se déplacer plus vite dans le monde. Cela lui permet aussi un bref regard sur les objectifs à visiter et objets à trouver. Une des compétences à améliorer permet l’assassinat aérien déjà aperçu dans le trailer d’annonce où Havi reprend sa forme humaine pour tuer un ennemi au sol. Le pouvoir de Renaissance vous permettra de redonner vie aux adversaires que vous venez d’abattre pour les faire combattre à vos côtés et sous vos ordres. Vous créerez votre propre horde en quelque sorte, jusqu’à ce que le pouvoir se désactive automatiquement et tuant définitivement vos nouveaux alliés. Il faudra donc faire preuve de stratégie pour déclencher ce pouvoir au bon moment.

vous permettra de redonner vie aux adversaires que vous venez d’abattre pour les faire combattre à vos côtés et sous vos ordres. Vous créerez votre propre horde en quelque sorte, jusqu’à ce que le pouvoir se désactive automatiquement et tuant définitivement vos nouveaux alliés. Il faudra donc faire preuve de stratégie pour déclencher ce pouvoir au bon moment. Le pouvoir de Muspelheim vous confère les capacités des Muspels , un nouveau type d’ennemi au sein du Royaume de Svartalfheim. Venus attaquer le Royaume sous les ordres de Surtr , les Muspels sont faits de lave et peuvent vous causer de gros dégâts. Posséder ce pouvoir vous permet d’abord de passer inaperçu auprès des autres Muspels, mais vous permet aussi de vous immuniser contre la lave, le feu et les explosions jusqu’à ce que vous rompiez le charme en faisant une action brisant votre sortilège.

vous confère les capacités des , un nouveau type d’ennemi au sein du Royaume de Svartalfheim. Venus attaquer le Royaume sous les ordres de , les Muspels sont faits de lave et peuvent vous causer de gros dégâts. Posséder ce pouvoir vous permet d’abord de passer inaperçu auprès des autres Muspels, mais vous permet aussi de vous immuniser contre la lave, le feu et les explosions jusqu’à ce que vous rompiez le charme en faisant une action brisant votre sortilège. Le pouvoir de Jotunheim a été rapidement évoqué et vous permet de vous téléporter sur de courtes distances en utilisant par exemple la flèche de votre arc pour viser et vous transporter. Pratique pour leurrer les ennemis farouches.

Sachez que trouver et équiper ces pouvoirs ne se fera pas aussi facilement que d’ouvrir un coffre ou réussir une mission. La plupart d’entre eux nécessiteront que vous utilisez une toute nouvelle compétence, le vol de pouvoirs. Grâce à vos compétences d’infiltration, d’assassinat ou encore grâce à l’utilisation d’autres pouvoirs, vous pourrez en récupérer d’autres sur les cadavres de vos ennemis tombés et ainsi vous les approprier. Les développeurs semblent d’ailleurs particulièrement fiers de cette nouvelle possibilité.

On remarque l’usage prononcé de l’infiltration au sein de ces quelques missions mais aussi l’apparition d’une toute nouvelle arme, l’Atgeir. Il s’agit d’une sorte de grosse lance/épée qu’il vous faudra parfaitement manier afin de réussir des combos et détruire mêmes les ennemis les plus coriaces et notamment au corps à corps. Pour vous aider à augmenter votre niveau de puissance, des runes d’Odin seront réparties sur le terrain un peu partout et feront office de collectibles, tout comme des caches au niveau des racines de l’Arbre-Monde permettant de recharger vos pouvoirs.

La seconde partie de la mission consistait à extraire une amie de notre disparu d’une prison bien gardée. Grâce à l’usage de ces nouveaux pouvoirs, ceci sera finalement chose aisée. On remarque par ailleurs que la modélisation de ces êtres de petite taille est bien exécutée si ce n’est que leur tête semblait un peu disproportionnée par rapport au reste du corps, un élément qui sera certainement affiné dans les dernières semaines de développement.

Le Muspels Show

La fin de notre démo de L’Aube du Ragnarök se déroulait sur l’une des montagnes dorées qui remplissent les paysages de Svartalfheim. Votre but ? Vous infiltrer dans une base ennemie pour y trouver un mystérieux artéfact. Au loin, nous apercevons les monolithes de Muspelheim, des sortes de collines rougeâtres flottant au dessus des terres du Royaume. Vous pouvez vous y rendre à dos de monture (ressemblant à un phacochère ou en utilisant votre capacité du corbeau).

Nous faisons ainsi la rencontre de regroupements de Muspels et de leur terrible cri de guerre enflammant les poitrines de leurs alliés, les communiant dans leur envie de vous vaincre. Ces ennemis peuvent être redoutables surtout s’ils vous attaquent en bande avec à leur tête une sorte de « garde » pouvant les ramener à la vie. Le pouvoir de Muspelheim peut ici être l’occasion de se cacher et ainsi réinitialiser un combat alors à notre désavantage. Nous n’avons pas encore eu l’occasion d’apercevoir les Jutnars, ces monstres de glace mais nous espérions qu’ils seront du même acabit que leur confrères de lave.

A noter qu’un tout nouveau mode de jeu fera son apparition avec cette extension, L’arène des Valkyries avec de tout nouveaux personnages mais aussi des têtes emblématiques. Il faudra se mesurer à eux pour tester compétences, armures, pouvoirs et armes à travers des niveaux de difficulté croissante et aux récompenses toujours plus importantes.

D’après les dires des équipes durant cette présentation, cette nouvelle aventure L’Aube du Ragnarök devrait nous occuper environ 35h. Après les précédentes sorties sur ce sujet dans l’industrie (et l’affaire Dying Light 2 et ses soi-disant 500 heures de jeu), le temps nécessaire à la découverte exhaustive de ce monde qui semble plutôt vaste sera-t-il réellement de cet ordre là ? Réponse lors de la sortie de l’extension le 10 mars prochain.