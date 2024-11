Ark of Charon : Le jeu mixant simulation de colonie et tower-defense sortira d’accès anticipé le 7 novembre sur PC

Déploiement de la version 1.0 dans trois jours seulement

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de ce jeu, il nous invite à devenir le gardien ou la gardienne de l’arbre-monde censé redonner vie à l’univers qui l’entoure. Dans ce contexte, notre mission est donc la suivante : le protéger jusqu’à ce qu’il rejoigne sa pépinière. Pour y arriver, nous devons contrôler des golems et surtout bâtir intelligemment une véritable forteresse mobile capable de survivre aux assauts répétés des monstres et autres créatures que nous croiserons sur notre chemin. Construction de différentes infrastructures, placement des armes, collecte de ressources, recherche de technologies… tous les outils et moyens à notre disposition seront utiles pour atteindre notre objectif.

Notez que, à l’occasion de l’arrivée de sa version finale, la production accueillera du contenu supplémentaire et inédit, des améliorations visuelles, ainsi que divers équilibrages. Dans un message publié fin octobre sur Steam, les développeurs ont également exprimé leur souhait de continuer de mettre à jour le titre après sa sortie, notamment dans le but d’intégrer davantage de fonctionnalités à l’expérience. Une chose qui ne sera évidemment possible que s’il se vend bien au préalable.

Rendez-vous ce jeudi 7 novembre pour le lancement de la 1.0 d’Ark of Charon sur PC.