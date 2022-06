Accueil » Actualités » Les créateurs de Monument Valley annonce Desta : The Memories Between

Les créateurs de Monument Valley, alias ustwo game, nous annonce Desta : The Memories Between dans une petite vidéo mélangeant teaser et coulisses du projet.

Rogue-like narratif

C’est à l’occasion du direct Day of the Devs du Summer Game Fest que Desta a pointé le bout de son nez. Le titre est une histoire de relations brisées, de mots non dits et vous donne la possibilité d’explorer vos propres rêves pour trouver des réponses à vos questions.

Jouable en tour par tour avec des personnages que vous rencontrerez au fur et à mesure de votre voyage, ces derniers posséderont des capacités spéciales qui vous permettront de progresser et d’utiliser différents tirs lors d’affrontements dans le monde onirique de Infinite Dream.

Le titre est vendu comme une expérience unique et à la grande rejouabilité. D’après la vidéo délivrée durant le Summer Game Fest, le titre sera jouable sur PC, PlayStation 5 ainsi que sur tablette, personne ne devrait être lésé de ce côté là.

Le titre ne devrait pas mettre trop longtemps à arriver entre nos mains si l’on en croit la page Steam du titre qui a été mise à jour et qui nous affiche ‘Coming Soon‘.