Desta : The Memories Between

Desta : The Memories Between est un rogue-like narratif au tour par tour développé et édité par ustwo game (Monument Valley). Se présentant comme une expérience unique dotée d'une grande rejouabilité, le jeu propose aux joueurs et aux joueuses d’explorer leurs propres rêves pour trouver des réponses à leurs questions par l'intermédiaire d'une histoire de relations brisées et de mots non-dits dans l'univers onirique d'Infinite Dream.