Les créateurs de Sniper Elite annoncent Atomfall, un jeu d’action et de tir à la première personne au sein de la campagne britannique après une attaque nucléaire

Créé par Rebellion, les créateurs des franchises Sniper Elite et Zombie Army, Atomfall prendra place en Angleterre après une catastrophe nucléaire réellement survenue dans le nord du pays en 1957. Le jeu suit alors un scénario fictif où l’on se retrouvera dans la zone de quarantaine cinq ans après les tragiques événements.

Entre Fallout et S.T.A.L.K.E.R. 2, la menace du nucléaire pèse

En tant que jeu de survie et d’action inspiré de faits réels, Atomfall vous demandera d’explorer la zone de quarantaine à la travers la campagne britannique pour récupérer des objets, fabriquer, échanger mais aussi affronter des opposants étranges, appartenant à des cultes et des agences gouvernementales corrompues, dans une atmosphère mystique qu’il vous faudra comprendre à travers votre exploration mais aussi vos rencontres et affrontements tandis que chaque choix aura des conséquences.

Si vous aviez un doute, Atomfall est bien un jeu de survie et d’action à la première personne, en monde ouvert qui prend le parti de mélanger la Grande-Bretagne d’après-guerre avec une paranoïa générale liée à la guerre froide, le tout mêlé à de la science-fiction dans le but de créer une expérience unique et possédant sa propre identité.

Atomfall est prévu pour 2025 sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 et dès son lancement dans le Xbox Game Pass.