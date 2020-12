Among Us : L’imposteur du jeu vidéo, notre avis en vidéo

Sorti depuis maintenant 2 ans, Among Us a carrément explosé depuis l’été dernier : le coup des pouces des streamers tels que xQc ou Kameto y serait vraisemblablement pour quelque chose. Pour rappel, ce jeu multijoueur asymétrique vous plongera dans un vaisseau, composé d’un équipage d’innocents et d’imposteurs. Le but ? Pour les premiers, d’effectuer un nombre de tâches données pour gagner, quant aux seconds, c’est bien simple : ils devront tuer tout l’équipage sans se faire repérer.

Développé et édité par Innersloth, connu notamment pour la saga interactive Henry Stickmin, nous avons décidé de vous proposer une Indie Story sur Among Us, histoire de revenir sur son succès à retardement et surtout sur les raisons de celui-ci !