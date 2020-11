Among Us donne un aperçu de sa nouvelle map

Alors que le titre est sorti depuis maintenant 2 ans, Among Us explose littéralement depuis quelques mois avec une mise en lumière importante des streamers les plus connus. Il ne manquait qu’une chose : de la nouveauté ! Et le studio Innersloth a profité de la création d’un compte Twitter officiel Among Us pour donner un petit aperçu de la nouvelle map !

Everybody’s sus

Pour rappel, seules trois cartes sont pour l’instant disponibles sur Among Us : The Skeld, Mira HQ et Polus. Après avoir abandonné l’idée d’un Among Us 2, InnerSloth compte bien étoffer le premier opus existant en rajoutant notamment de nouvelles zones mais également de nouveaux cosmétiques.

Un petit aperçu a été dévoilé il y a quelques jours mettant en lumière la nouvelle map du jeu. On peut notamment apercevoir une console de download/upload ainsi qu’un terminal électrique. Sans oublier la bouche de ventilation qui permettra aux imposteurs de fuir un crime en toute discrétion. Un nouveau skin montre également le bout de son nez sur l’image ci-dessus.

Quelques surprises seront dévoilées lors des Games Awards le 10 décembre prochain. Espérons qu’il s’agisse d’une éventuelle date de sortie pour cette carte et de nouveautés diverses et variées.

En attendant, pour devenir le meilleur des imposteurs (ou des crewmates), n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre guide sur le sujet.