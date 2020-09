Among Us, sorti en 2018 sur PC, est un jeu de survie asymétrique où des joueurs devront coopérer pour fuir un vaisseau, tout en se méfiant des imposteurs. Jouable jusqu’à 10 joueurs, jusqu’à 3 imposteurs peuvent se cacher au sein de l’équipage et leur but sera simple : tuer tous les passagers et saboter un maximum d’éléments pour ralentir l’exécution des tâches. Les rôles sont attribués en tout début de partie.

Si vous faites partie des imposteurs, félicitations ! Pour avoir toutes les clés en main pour gagner la partie, suivez les 7 conseils suivants pour réussir en tant qu’imposteur !

Simulez l’exécution de tâches

La première méthode pour essayer de se fondre dans la masse est de faire tout ce qu’un innocent pourrait faire soit exécuter des tâches. En tant qu’imposteur vous n’aurez pas accès aux différents mini-jeux mais, pour éviter de vous faire démasquer, il vaudra mieux simuler ! Avec l’habitude, vous saurez combien de temps prend telle tâche de sorte que tout ceci reste plausible.

Attention aux tâches qui sont visibles via une animation par tous les autres joueurs (notamment le mini-jeu qui évacue les feuilles), ne simulez pas ce type de tâche sous peine de vous faire attraper !

Sabotez l’électricité avant de tuer un innocent

En tant qu’imposteur, vous pourrez saboter pas mal d’éléments dans le vaisseau en passant par l’onglet sabotage. Si vous touchez à l’électricité, la vision des innocents sera réduite très fortement et vous pourrez tuer beaucoup plus facilement sans vous préoccuper des joueurs proches.

Attention malgré tout aux caméras, qui continueront de fonctionner ! Vous pouvez faire de même en sabotant les communications pour éviter que quelqu’un au niveau des caméras ne vous voit.

Isolez un maximum vos victimes

Avant de tuer n’importe qui, essayez d’observer les différents groupes. Si vous voyez un joueur qui part seul faire ses tâches, suivez-le discrètement. Une fois sûr que la personne est isolée, tuez-le et partez à vitesse grand V !

Utilisez les sabotages comme appâts

Méthode qui peut s’avérer assez risquée, elle reste malgré tout efficace. Sabotez un des éléments du vaisseaux et tuez la première personne qui arrive. Idéalement, il est préférable de saboter l’électricité, fermer la porte une fois qu’un des joueurs est entré, le tuer et passer par la ventilation qui se situe dans la même salle, vous serez sûr de ne pas avoir été repéré.

Utilisez les conduits de ventilation après chaque meurtre

Les ventilations vous permettront de partir à toute vitesse à l’autre bout du vaisseau. Idéalement, lorsque vous tuez quelqu’un, essayez de le faire dans un endroit où la ventilation est rapidement accessible.

Attention lorsque vous sortirez d’une autre bouche, veillez à ce que personne ne soit dans les parages, vous aurez un visuel mais, parfois, vous pouvez vous faire surprendre et donc démasquer ! Utilisez cette mécanique avec précaution.

Méfiez-vous des caméras

Accessibles via la salle de sécurité, les caméras ne seront pas à négliger. Avant de tuer quelqu’un, essayez de jeter un œil à la salle sécurité, soit en y allant directement, soit en passant par la console ADMIN pour être sûr que personne ne regarde. Le mieux étant de ne pas tuer au niveau des différents couloirs où sont placées les caméras ! Privilégiez les pièces pour cela.

Réparez vos sabotages pour brouiller les pistes

Méthode idéale pour brouiller les pistes en tant qu’imposteur : réparer vos propres méfaits. Une fois saboté, vous pourrez tout à fait aller réparer et faire comme si vous étiez innocent. Avec un peu de chance, quelqu’un vous verra et vous innocentera à la prochaine réunion d’urgence !

N’hésitez pas à nous faire part en commentaire de vos petites astuces pour gagner presque à coup sûr votre partie en tant qu’imposteur ! Pour rappel, Among Us est disponible sur PC.