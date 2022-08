Amazon va t-il racheter Electronic Arts ?

Coup de tonnerre pour l’industrie, ou grosse fausse alerte. Cet après-midi, alors que l’on profite tranquillement de la Gamescom, USA Today a annoncé qu’Amazon pourrait mettre la main sur Electronic Arts, avec une annonce à venir dès aujourd’hui. Les sources citaient un site suédois du nom de GLFH, et étant donné que USA Today est généralement un site fiable, il y avait de quoi penser que tout cela était vrai. Du moins jusqu’à ce CNBC vienne totalement contredire ces rumeurs.

Un rachat qui pourrait être historique

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’une potentielle acquisition pour Electronic Arts. Malgré les récentes déclarations d’Andrew Wilson qui indiquaient que l’entreprise allait se débrouiller seule, toute en étant attentive aux besoins du marché, EA cherchait vivement à trouver un acquéreur ces derniers mois.

Un deal avec Comcast aurait pu se conclure en début d’année, et des discussions avec NBC et Disney avaient aussi eu lieu. Des discussions qui concernaient aussi Amazon, qui cherche depuis longtemps à renforcer son pôle gaming suite à quelques échecs, heureusement (pour eux) bien rattrapés par les sorties de New World et Lost Ark.

Une rumeur directement contredite

Amazon is not going to make a bid for Electronic Arts, sources tell CNBC's @DavidFaber. Shares of $EA surged earlier on a report citing a "rumor." pic.twitter.com/k7wk0Fy7xv — CNBC Now (@CNBCnow) August 26, 2022

Tout laissait donc à penser que la rumeur était crédible, et à vrai dire, en attendant des confirmations officielles de la part des intéressés, il reste une toute petite chance pour qu’un rachat soit bien dans les tuyaux. Mais CNBC n’est pas du tout de cet avis.

David Faber, journaliste pour la chaine, a décrypté cette rumeur regardant le sursaut des actions chez EA (avant une irrémédiable descente) en se moquant ouvertement de la source en question, GLFH, qui est un média suédois obscur et peu connu.

Il affirme ensuite être entré en contact avec des sources plus sures, dont les personnes qui étaient en charge des discussions entre la CNCB et EA pendant un temps (car la maison mère de CNBC a aussi pensé à racheter EA), et elles affirment que tout cela ne repose sur rien.

On pourrait se dire qu’il n’y a pas de fumée sans feu, mais CNBC est le média le plus crédible dans cette histoire, donc on évitera de s’enflammer.

Amazon aurait tout à y gagner ?

Si jamais ce rachat arrivait un jour, il pourrait être très important pour la stratégie d’Amazon, pas seulement pour la division jeu vidéo d’Amazon, mais aussi pour son portefeuille de licence au sens large. EA ne va certes plus posséder la marque FIFA dès l’année prochaine, mais Amazon peut tirer profit de nombreuses autres licences chez l’éditeur, notamment pour le compte d’Amazon Prime Video.

On pense tout d’abord à l’adaptation de Mass Effect en série, qui devrait arriver sur le service de SVOD dans quelques temps, et qui serait ainsi plus facile à produire si EA était englobé dans la grande machine qu’est Amazon. Même chose pour It Takes Two, dont un film va être produit par Amazon Studios.

Mais on pourrait aussi se dire qu’Amazon pourrait chercher à produire d’autres adaptations pour sa plateforme en piochant dans le catalogue de l’éditeur, comme Apex Legends, Dead Space et bien d’autres.

Vous l’avez compris, pour l’instant, tout ne reste que supposition. On préférera croire CNBC sur cette affaire, en attendant plus d’informations. Pas d’emballement donc.