Amazon Games : John Smedley, qui dirige le studio de San Diego d’Amazon, plie bagage

Malgré le succès relatif de New World, l’aventure Amazon Games aura connu plus de bas que de hauts. Le géant de la vente s’est lancé dans l’industrie du jeu vidéo il y a de cela des années mais il a pour le moment bien du mal à faire autre chose qu’essuyer les plâtres de ses nombreux échecs de développement. Face à cette déroute, il n’est pas étonnant de voir certains artistes et cadres aller voir ailleurs, et Amazon Games perd aujourd’hui l’un de ses employés importants, qui n’est autre que John Smedley.

Encore un départ important chez Amazon

John Smedley est principalement connu pour avoir travaillé chez Sony Online Entertainment et pour avoir été l’une des têtes pensantes du mythique Everquest. Il oeuvrait à la tête du studio d’Amazon Games basé à San Diego depuis environ six ans, mais Bloomberg nous apprend aujourd’hui que l’intéressé a décidé de quitter son poste, qu’il laisse à Andy Sites. Le départ de Smedley ne sera pas effectif tant que la transition entre lui et son remplaçant ne sera pas complète. Smedley explique simplement qu’il a désormais envie de tenter d’autres aventures.

Un départ qui se comprend aisément quand on sait que tous les travaux sur lesquels Smedley n’ont jamais vu le jour chez Amazon. Malgré des années d’activité, seul New World a résisté au couperet de l’annulation, une chance dont n’aura pas profité Crucible ou de nombreux jeux annulés sans qu’ils soient annoncés.

Désormais, Amazon Games semble être bien plus actif sur le secteur de l’édition, avec des grands contrats signés pour la publication de jeux comme Lost Ark, Blue Protocol, ou encore le prochain Tomb Raider. Mais pour ce qui est des jeux maison, c’est une toute autre histoire et ce départ important ne va probablement rien arranger.