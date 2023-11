Alone in the Dark s’offre une longue séquence de gameplay en menant l’enquête

Afin d’éviter le bouchon de cette fin d’année, THQ Nordic avait eu la présence d’esprit de reporter sa sortie de prochain Alone in the Dark au début de l’année 2024, ce qui sera certainement salvateur pour le titre. Il esquive de justesse la comparaison avec un jeu similaire qui a grandement marqué les esprits, Alan Wake 2, et si l’on attend de voir ce que cet opus nous réserve, la comparaison aurait sans doute été brutale et injuste entre ces deux projets. Libéré de ce poids et pouvant tranquillement se projeter pour 2024, cet Alone in the Dark se présente aujourd’hui un peu plus en vidéo.