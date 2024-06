Vice-Versa débarque dans Disney Speedstorm pour la saison 8 à quelques jours de la sortie du film au cinéma

Timing parfait pour le film

Si les personnes les plus assidues avaient peut-être vu certaines fuites évoquer l’arrivée de l’Etrange Noël de Mr. Jack il y a quelques saisons, ce sera finalement l’univers de Vice-Versa qui sera intégré. Il faut dire qu’avec l’arrivée du second film dans nos salles obscures de cinéma dans une dizaine de jours, l’opportunité était trop belle pour ne pas en profiter.

Dès aujourd’hui, il est donc possible de profiter de la saison 8 avec l’arrivée d’un nouveau circuit (et ses variantes), cinq nouveaux personnages et une flopée de nouveaux compagnons sur le thème de Vice Versa. Le Season Pass (désormais divisé en deux) est également remis à jour tandis que les courses de saison sont lancées et seront débloquées au fil des semaines.

Voici les cinq nouveaux pilotes et leur attribut :

Joie (Sprinteur)

Tristesse (Tanl)

Colère (Brute)

Dégoût (Canaille)

Peur (Tank)

Un nouveau mode équipe

Autre nouveauté et pas des moindres, l’arrivée d’un nouveau mode « Equipe ». Désormais, il est possible d’essayer un mode qui se joue en deux équipes de trois. Cela peut être fait en solo ou via la course classée. Des récompenses et une progression dédié sont liées à ce mode, avec plusieurs subtilités.

On peut par exemple noter que lorsque l’on pousse un coéquipier, l’effet est différent qu’avec les autres coureurs. Lorsqu’un tank fonce sur un autre joueur, cela permet d’avoir un bouclier pour les deux, tandis qu’un sprinteur va donner un boost de vitesse.

Cette mise à jour inclue également d’autres petites nouveautés plus mineures, comme l’ajout d’un mini-jeu pour les nouveaux joueurs, un système de progression réajusté en multijoueur, quelques peaufinages pour l’interface, un système de filtres pour trouver plus facilement son pilote… Notons aussi l’ajout du jeu dans le catalogue GeForce Now dès aujourd’hui.