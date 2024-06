Lollipop Chainsaw RePOP reviendra découper du zombie dès le 25 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Switch

Et ça tranche toujours sec, mais en couleurs

Juliet est de retour avec sa tronçonneuse pour décapiter les zombies qui s’en prennent à son lycée. Cette nouvelle version du jeu ne modifiera pas l’histoire de base et se contentera d’ajouter des améliorations comme d’améliorer la vitesse des combos, la présence de l’auto-lock et bien d’autres éléments.

On aura aussi un peu d’inédit avec un mode « RePOP » optionnel qui ajoutera plein de couleurs à l’écran au lieu du sang pour les âmes sensibles (il est d’ailleurs activé sur ce trailer), mais aussi des tronçonneuses inédites et davantage de costumes, avec 30 tenues différentes et 4 nouvelles couleurs de cheveux pour l’héroïne. Un mode « Time Attack » est aussi prévu. Les musiques ont aussi été changées car c’est à cause de morceaux licenciés que le jeu ne pouvait plus être vendu aujourd’hui.

Maintenant que ce remaster est prêt, il ne reste plus qu’à l’attendre encore quelques mois puisque Lollipop Chainsaw RePOP sera disponible dès le 25 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. Pour le moment, seule la version dématérialisée est prévue pour chez nous, mais une édition physique sera bien vendue au Japon. Reste donc à savoir si elle fera aussi le trajet jusqu’à chez nous avec un distributeur occidental.