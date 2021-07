Aliens Fireteam Elite : Gameplay, coop, date.. Tout savoir en moins de 5 minutes

Annoncé en début d’année, Aliens Fireteam Elite est la prochaine adaptation en jeu vidéo de la célèbre franchise cinématographique. Après plusieurs titres relativement moyens, si ce n’est décevant, nous avions eu droit à l’excellent Alien Isolation. Cependant, cette fois-ci, pas d’aventure solo, le studio Cold Iron se lance dans le multijoueur.

On vous présente ainsi ce titre coopératif, qui tente de surfer sur les modes hordes ou encore le style à la Left 4 Dead où des équipes de trois joueurs devront faire face aux terribles Xénomorphes. En quatre minutes, on tente de vous dire tout ce que l’on sait dessus. Rappelons que Aliens Fireteam Elite est attendu pour le 24 août 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.