Alchemic Cutie sortira d’abord sur Xbox Series le 27 juillet prochain

Le New Game Plus Expo a montré énormément de titres nippons mais si vous cherchez un RPG pour vous relaxer, Alchemic Cutie pourrait bien vous faire de l’œil.

Enfin une exclu Xbox

PM Studios et Viridian Software sortira en exclusivité temporaire sur Xbox Series X|S le 27 juillet prochain. Il est également prévu sur PC via Steam à une date encore inconnue. Alchemic Cutie est un RPG qui vous plonge dans le monde coloré de l’île Wimba. Il sera question de dompter des gelées, rencontrer les villageois et remporter les différentes compétitions de gelée pour percer les mystères de cette île.

Exploration, élevage et résolution de quêtes sont donc au programme de ce titre relaxant qui met avant les monstres gélatineux. Sans oublier l’aspect social puisque vous pourrez tisser des liens avec les habitants.

Alchemic Cutie sortia le 27 juillet prochain sur Xbox Series.