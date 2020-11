Comment ajouter du stockage supplémentaire sur PS5 ?

Alors la découverte de la place disponible sur le disque dur de la PS5 et les jeux qui prennent de plus en plus d’espace, de nombreux joueurs s’inquiètent de ne pouvoir stocker que très peu de jeux sur leur machine. Si tout est plus ou moins clair du côté de la Xbox Series, le cas de la PS5 concernant le stockage supplémentaire est un peu plus délicat. On vous explique comment ajouter du stockage sur PlayStation 5.

Est-il possible d’ajouter du stockage supplémentaire sur PS5 ?

Si le modèle de la PS5 affiche un disque dur de 825 Go, c’est en réalité 667 Go d’espace libre qui sont disponibles. De quoi installer une petite dizaine de jeux, sauf si des titres trop gourmands comme Call of Duty Warzone sont de la partie. Face à cela, les joueurs qui n’ont pas envie de faire le ménage et de réinstaller complètement leurs jeux (surtout ceux qui n’ont pas la fibre) cherchent un moyen de rajouter un peu de stockage supplémentaire sur leur console.

Cela est bien possible sur PS5, mais à certaines conditions. Pour le moment, durant la fenêtre de sortie de la console, seuls les supports HDD sont supportés. En somme, il suffit simplement de brancher un disque dur HDD via un câble USB sur la machine pour pouvoir y stocker des jeux. Il faut cependant que celui-ci supporte le USB 3.0 et que celui-ci soit vide, puisque la console va le formater.

Le hic, c’est que les jeux qui pourront être installés sur ce disque ne pourront être que des jeux PS4. Pensez donc à y installer ceux qui ne bénéficient pas d’améliorations de type Game Boost ou des temps de chargements réduits grâce au SSD.

Comment ajouter du stockage avec SSD NVMe ?

Pour ce qui est des SSD et du NVMe, Sony a bien fait comprendre que le support ne serait pas disponible au lancement. La console possède pourtant bien une interface M.2 compatible PCIe 4.0, accessible en démontant les plaques latérales de la machine, mais elle n’est pas active. Il faudra donc attendre avant de pouvoir stocker ses jeux PS5 sur un autre SSD que celui intégré à la console.

Nous vous proposerons un tutoriel complet sur comment ajouter une carte de stockage SSD NVMe lorsque la mise à jour sera déployée. En attendant, vous pouvez consulter notre FAQ complète de la PS5.