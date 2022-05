Sclash se présente avec un premier trailer de gameplay

L’AG French Direct a été l’occasion de découvrir une panoplie de nouvelles pépites concoctées par nos petits Français. C’est le cas de Sclash qui est un nouveau jeu de combat original développé par le studio lyonnais, Bevel Bakery.

Trancher en un seul coup

Sclash nous plonge dans l’époque féodale avec un style 2D, aux côtés de samouraïs qui s’affrontent dans des duels à mort qui se terminent en un seul coup. En effet, la particularité du soft est le fait que la mort sonne à notre porte dès le premier coup de katana bien placé.

A noter que, le titre se décrit comme un jeu de combat traditionnel et décontracté, avec des mécaniques et des contrôles simples et faciles à apprendre car, le jeu se repose uniquement sur trois touches, ainsi que sur une petite barre d’endurance pour le côté stratégie.

Le prochain jeu de combat en 2D, Sclash, est prévu sur PC (Steam et GOG) mais il faudra se montrer patient car aucune fenêtre de sortie n’a été annoncée pour le moment.