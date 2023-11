Agent : Un ancien développeur de Rockstar partage des informations sur le projet abandonné

Un jeu qui aurait été plus linéaire qu’un GTA

Dans ce blog, Vermeij partage de nombreux détails sur tout ce qu’il s’est passé durant son parcours au sein de Rockstar North, qui s’étend sur presque quinze ans. On retient particulièrement les passages qui concernent Agent (qui répondait au nom de code Jimmy, en référence à James Bond), qui devait se présenter comme une expérience bien plus linéaire que le reste des productions du studio.

Le titre devait nous faire voyager dans plusieurs environnements, comme au Caire, en Suisse ou encore en France, sans parler d’un final qui devait se déroulant dans l’espace. Une démo avait été produite, dans laquelle on pouvait retrouver des accessoires dignes des espions suréquipés, comme une voiture qui se transforme en sous-marin, ainsi qu’un deltaplane pour se rendre sur les lieux d’une mission. Un jeu qui était visiblement très porté sur la conduite de véhicules puisqu’on y retrouvait aussi une séquence de course-poursuite en motoneige.

Tout cela n’a cependant pas eu le temps d’être véritablement développé, étant donné que Rockstar North était trop concentré sur GTA V. Le développement de ce dernier a fini par reprendre le dessus, et malgré les coupes effectuées sur Agent, ce dernier a été mis complètement de côté pour basculer le plus de monde possible sur le prochain GTA. Un choix qui s’est révélé être le bon pour Rockstar étant donné que ce titre culmine aujourd’hui à plus de 190 millions d’exemplaires vendus, mais on ne peut s’empêcher d’être curieux à l’idée de savoir ce qu’Agent aurait pu être.

Rockstar veut garder ses secrets

Ces détails révélés au grand jour n’ont cependant pas plu à Rockstar. Le studio a contacté Obbe Vermeij pour lui demander de retirer ses articles. Ce dernier s’est exécuté afin de ne pas nuire à ses anciens collègues, tout en s’estimant déçu de voir que Rockstar n’est pas prêt à partager des secrets qui n’ont plus vraiment d’importance aujourd’hui :

« Apparemment, certains membres de la direction sont contrariés par mon blog. Je ne pensais vraiment pas que quelqu’un s’opposerait à ce que je parle de jeux vieux de 20 ans, mais j’avais tort. Cela aurait quelque chose à voir à propos de ruiner la nature mystique de Rockstar ou quelque chose du genre. »

Il termine en annonçant avec humour (ou dépit) qu’il pourra tenter d’en reparler d’ici une ou deux décennies.