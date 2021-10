Agent, le jeu inachevé de Rockstar, a disparu du site de l’éditeur

Vous souvenez-vous d’Agent ? Il s’agissait d’un jeu prévu par Rockstar Games à la fin des années 2000, à destination exclusive de la PlayStation 3, qui n’a jamais vu le jour et qui n’a pas donné de nouvelles depuis plus d’une décennie. Si certaines personnes espèrent encore voir le projet rejaillir de sa tombe, il semble maintenant clair que le jeu est définitivement enterré par Rockstar.

Agent tombé au combat

Jusqu’ici, le titre était encore listé sur le site officiel de Rockstar, ce qui donnait du grain à moudre à celles et ceux qui pensaient que le titre allait revenir un jour ou l’autre. Malheureusement, le titre a disparu il y a peu du site, sans laisser de traces.

Si officiellement, Rockstar n’a jamais annoncé l’annulation du projet, ce retrait est loin d’être bon signe quant à un potentiel retour. Sa disparition du site mettra peut-être fin à des espoirs qui durent depuis trop longtemps, alors que Rockstar se recentre sur ses licences les plus fortes, à savoir, GTA et Red Dead Redemption. C’est d’ailleurs pour cela que l’éditeur s’apprête certainement à ressortir une trilogie GTA, qui montre de plus en plus de signes d’existence.