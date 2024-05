AG French Direct : Découvrez le teaser de notre événement qui aura lieu dans une semaine

La nouvelle édition est presque là

Vous retrouverez l’AG French Direct ce mercredi 29 mai à 18 heures (heure française), avec une quarantaine de jeux français ou francophones au programme. Une édition à ne pas manquer, comme on vous le rappelle dans notre nouveau teaser, qui sort tout juste du four. Et nous sommes persuadés que certaines personnes réussiront à dénicher les premiers jeux confirmés via ces premières images !

Si vous n’avez pas suivi les éditions précédentes, petit piqûre de rappel. L’AG French Direct est un événement organisé par ActuGaming (nous quoi) qui présente de nombreuses productions français et francophones au cours d’une émission de type Nintendo Direct d’une durée de 60 à 90 minutes (tablez plutôt sur 90 minutes).

Vous y découvrez ainsi des annonces exclusives de jeux, des trailers dévoilés en avant-première, des vidéos mettant en avant les équipes derrière chaque jeu, ou encore des extraits de gameplay commentés en français pour vous faire une meilleure idée des jeux français et francophones à venir. Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce qu’un AG French Direct peut vous réserver, n’hésitez pas à consulter le replay des précédentes éditions.

Cette émission sera à suivre sur notre chaîne YouTube, avec un replay diffusé dans la foulée. Et ce n’est pas tout puisque l’AG French Direct, c’est aussi bien plus que l’émission en elle-même. Dès ce mercredi 29 mai et pour plusieurs jours, vous retrouverez des dizaines et des dizaines d’articles sur notre site, qui s’attardent sur les jeux présentés. Que ce soit avec des previews exclusives ou avec de nombreuses interviews, vous aurez de quoi lire durant tout le week-end. Vous pourrez également retrouver une page Steam dédiée aux jeux de l’AG French Direct, avec plusieurs démos à essayer.

Rendez-vous donc ce 29 mai à 18 heures pour marquer le début de cette nouvelle édition ! Quel(s) jeu(x) espérez-vous voir dans cette conférence ?