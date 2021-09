Aeterna Noctis sortira le 15 décembre et proposera une démo au Steam Next Fest

Metroidvania en 2D annoncé il y a quelque temps, Aeterna Noctis est désormais sur sa dernière ligne droite. Le studio Aeternum Game a annoncé une date de sortie fixée au mois de décembre et nous confirme qu’une démo sera jouable au cours du prochain festival Steam, idéal pour tester le jeu un peu avance pour savoir si on le met ou non sur sa liste de souhaits.

Suivez le Roi des Ténèbres

Il semblerait que le genre metroidvania 2D soit en vogue en ce moment, surtout ceux optant pour une direction artistique assez sombre. Après Ender Lilies et FIST Forged in Shadow Torch, voici que l’on aura droit à Aeterna Noctis, un jeu d’action et de plateforme qui nous fera suivre l’histoire du Roi des Ténèbres, un puissant dirigeant immortel qui a été maudit par un dieu suprême. On devra ainsi parcourir un total de 16 zones entièrement dessinées à la main et faire face à la Reine de la Lumière.

Il y a quelques jours, le jeu a annoncé sa date de sortie, désormais fixée au 15 décembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Désormais, on apprend que le titre profitera du Steam Next Fest pour publier une démo qui sera accessible pendant une durée d’une semaine. L’occasion parfaite pour tester le titre avant de potentiellement l’acheter.