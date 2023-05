Activision-Microsoft : L’Union Européenne approuve le rachat

Une victoire importante pour Microsoft

Si chaque pays sur lequel Microsoft vend ses produits doit donner son aval ou non concernant le rachat, les quatres acteurs majeurs qui comptent vraiment sont les Etats-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et l’Union Européenne. Pour les Etats-Unis, c’est déjà compliqué pour Microsoft, sans parler du Royaume-Uni où la CMA a bloqué le rachat il y a peu à la surprise générale, compromettant le rachat dans son entieereté. On attend encore la décision de la Chine, mais pour l’Union Européenne, Microsoft aura moins de soucis à se faire.

L’organisme européen a approuvé le rachat d’Activision-Blizzard-King en sachant que le seul point de friction potentiel se situait sur le marché du cloud gaming (comme pour la CMA). L’Union Européenne ne voit donc aucun problème sur le marché des consoles malgré l’instance de Sony.

L’Union Européenne contourne le problème du cloud

The European Commission has required Microsoft to license popular Activision Blizzard games automatically to competing cloud gaming services. This will apply globally and will empower millions of consumers worldwide to play these games on any device they choose. — Brad Smith (@BradSmi) May 15, 2023

Mais puisque le marché du cloud posait problème, une solution a été trouvée :

« Pour répondre aux problèmes de concurrence recensés par la Commission sur le marché de la distribution de jeux pour PC et consoles via des services de streaming de jeux dans le cloud, Microsoft a proposé les engagements complets suivants, d’une durée de 10 ans : Une licence gratuite pour les consommateurs de l’EEE qui leur permettra de diffuser, via n’importe quel service de streaming de jeux en cloud de leur choix, tous les jeux PC et consoles Activision Blizzard actuels et futurs pour lesquels ils disposent d’une licence. Mais aussi une licence gratuite correspondante aux fournisseurs de services de streaming de jeux dans le cloud pour permettre aux joueurs basés dans l’EEE de diffuser en streaming les jeux PC et console d’Activision Blizzard. »

Autrement dit, les futurs jeux d’Activision-Blizzard seront définitivement plus ouverts au marché du cloud, quels que soient les opérateurs ou les appareils concernés par ce type de service. Par ailleurs, si cette pratique a été décidée dans le cadre de l’Union Européenne, Microsoft a décidé de l’étendre au reste du monde. Une décision qui va dans le sens des récents efforts de Microsoft, prêt à offrir des deals de 10 ans à tous les services de cloud qui le veulent.

Cette décision va en tout cas grandement aider Microsoft, ne serait-ce qu’en évitant de se faire un ennemi supplémentaire, étant donné que la CMA et la FTC sont déjà deux opposants de poids. Le constructeur peut donc se réjouir, mais la bataille est encore loin d’être gagnée.