Activision : Le retour de Guitar Hero est évoqué lors d’une réunion lunaire avec Bobby Kotick et le présentateur James Corden

Bientôt le retour des guitares en plastique ?

Le site Windows Central a eu vent d’une réunion organisée par Bobby Kotick en personne en compagnie d’employés d’Activision-Blizzard un peu plus tôt dans la semaine. Un meeting qui avait pour but de parler de plusieurs choses, en évitant consciencieusement de parler des polémiques qui touchent l’éditeur. Et pour mettre un peu d’ambiance, Activision aurait engagé le présentateur vedette James Corden, présent pour poser des questions sans doute très préparées à Bobby Kotick (et donc faire le passe-plat).

Une mise en scène à l’américaine, qui avait surtout pour but de mettre en avant les mérites de l’entreprise, qui possèderait une culture « magique et spéciale » selon Kotick. Pas certain que les employés soient tous d’accord avec cette vision hypocrite, tout comme tout le monde ne partagera pas son admiration pour les inventions d’Elon Musk et les possibilités de l’IA.

Pour le PDG d’Activision, le futur du jeu vidéo passe notamment par des technologies comme Neuralink, qui permet de se détacher du support physique de la manette pour interagir directement sur ce qu’il se passe à l’écran. La question de la VR a aussi été évoquée, ce qui a amené sur le tapis la question des périphériques et donc de Guitar Hero. Selon Kotick, les équipes de Microsoft pourraient aider à une « ré-émergence de Guitar Hero ». Une licence directement nommée qui laisse entendre que le retour de la série est bien dans les tuyaux, en attente d’avoir les moyens nécessaires ainsi que la technologie qui pourrait transformer l’expérience. Et c’est ce que l’on retiendra le plus de cette réunion.