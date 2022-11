Activision-Blizzard : L’Europe n’est pas rassurée à l’idée que Microsoft rachète l’éditeur

Le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft n’est pas encore acté. Pour qu’il soit validé, les deux entités doivent passer par l’approbation des différents régulateurs mondiaux, et pour le moment, le Royaume-Uni s’est montré très sceptique à propos de cette opération, contrairement au Brésil qui a déjà donné son aval. Et comme on pouvait déjà s’en douter, c’est au tour de la commission européenne de se montrer prudente en demandant une enquête approfondie sur le sujet.

Trois soucis majeurs pour l’Europe

Pour le moment, cette commission a exprimé quelques inquiétudes concernant le rachat d’Activision-Blizzard. Les raisons sont plus ou moins les mêmes que celles du Royaume-Uni, à savoir l’idée que Microsoft pourrait restreindre l’accès des jeux de l’éditeur en ne les publiant que sur ses plateformes, ou encore que le marché des services pourrait être fortement impacté, avec le risque qu’aucun acteur ne puisse être aussi compétitif que Microsoft.

Que des inquiétudes auxquelles Microsoft a déjà répondu maintes et maintes fois en somme, mais Phil Spencer va devoir encore une fois sortir ses plus grands discours pour rassurer tout le monde (tandis que Jim Ryan et Sony doivent se frotter les mains).

Cependant, un autre point est soulevé par la commission européenne, et celui-ci est un peu plus inédit. En plus de marché des consoles et des services, l’Europe craint que ce rachat ait aussi des conséquences sur le marché des PC. Avec une telle offre proposée par Microsoft, avec ses jeux et ses abonnements, la commission indique que cela pourrait décourager le public à prendre des PC qui ne seraient pas équipés de Windows (comprenez par là Apple ou Linux).

L’enquête concernant le rachat va donc être approfondie, et la commission se donne 90 jours pour répondre à ces problèmes avant de donner sa décision finale. On imagine que pendant ce temps, Microsoft va mettre les bouchées doubles pour montrer patte blanche.