Activision : La FTC oblige Sony a en dire plus sur ses exclus et le jugement de la commission européenne est repoussé

Nouvel épisode hebdomadaire dans l’affaire du rachat d’Activision-Blizzard. Les derniers rebondissements étaient liés à l’audience organisée par la commission européenne, qui avait invité tout le monde à présenter son point de vue sur cette acquisition. Microsoft avait joué les gros bras en apportant des vrais partenariats avec Nintendo et Nvidia, isolant un peu plus Sony dans son rôle de seul grand opposant au rachat. Maintenant que l’organisme européen a entendu toutes les parties dans l’affaire, il a décidé de repousser son jugement à une date qui n’a sans doute rien d’un hasard. Et pendant ce temps, Sony est bien embêté avec une décision prise par la FTC.

L’Europe et le Royaume-Uni se préparent à rendre leur jugement

On attendait la décision finale de la commission européenne pour le 15 avril, au plus tard, mais l’organisme a décidé de prendre un peu plus de temps. C’est ce qu’a annoncé Margrethe Vestager, qui est à la tête du groupe, au site Bloomberg, en indiquant que la date limite était maintenant fixée au 25 avril.

Une date qui a son importance puisque le 26 avril, ce sera au tour de la CMA, l’organisme britannique, de rendre son verdict (sauf s’il décide de le faire avant ou de repousser lui aussi). Rapprocher les dates des deux jugements pourrait empêcher de voir ces derniers être influencés par les conclusions des uns et des autres. Ce report n’est pas nécessairement une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Microsoft, mais on sent que la situation est examinée de très près.

Sony doit dévoiler sa main

Pendant ce temps, de l’autre côté de l’océan, Microsoft remporte une petite bataille contre Sony auprès de la FTC. Le groupe de Phil Spencer avait assigné Sony à comparaitre pour que ce dernier livre des documents liés à ses exclusivités avec des éditeurs tiers, ainsi que des communications et des mails impliquant Jim Ryan. Sony avait évidemment demandé à rejeter une telle demande, mais la FTC est plutôt allé dans le sens de Microsoft.

Dans les documents demandés, Sony doit donc fournir des copies de différents contrats d’exclusivités allant du 1er janvier 2019 à aujourd’hui. La FTC a réduit le nombre de documents demandés ici puisque Microsoft demandait initialement à ce que cela remonte jusqu’en 2012. Pour Sony, cela n’était pas pertinent et le travail de classification que cela aurait demandé était trop grand. Microsoft veut surtout montrer que si Sony tient tant que ça a parler de problèmes d’exclusivités à cause de ce rachat, il est normal que ce dernier montre à la FTC tous les deals d’exclusivités qu’il a eu jusqu’à aujourd’hui.

Impossible de savoir pour le moment si des informations vont être rendues publiques dans ces documents, mais si on se fie à d’autres procès fameux du jeu vidéo (Apple vs Epic), c’est tout à fait possible.