Acer lève le voile sur sa la Nitro Blaze 11, une nouvelle console portable géante pas si portable

Vos poignets ne vont pas vous remercier

Le principe d’une console portable tient dans son nom. Vous devez pouvoir jouer avec, tout en l’emmenant partout avec vous. On vous l’accorde, la mode initiée par le Steam Deck a fait naître certaines machines pas bien pratiques à transporter, de plus en plus lourdes et de plus en plus larges, même si elles tenaient encore dans un sac à dos. La Nitro Blaze 11 ne s’embarrasse pas de cette contrainte et veut jouer la carte du gros calibre.

La console se démarque par son écran géant tactile de 10,95 pouces 120 Hz. Autant vous dire que la machine en elle-même est immense et tiendra difficilement dans vos mains, surtout avec un poids de 1050 grammes, faisant d’elle l’une des consoles portables les plus lourdes sur le marché. Au moins, la faiblesse supposée de la batterie ira de pair avec votre faculté à porter ce mammouth sur la durée (c’est-à-dire quelques minutes). Les images proportionnelles fournies par Acer nous montrant des utilisateurs avec la console ne manqueront pas de faire sourire tant elle paraît complétement dispropotionnée.

Cette machine Nitro Blaze 11 embarque également un processeur AMD Ryzen 7 8840HS avec 8 cœurs et 16 threads, une mémoire RAM LPDDR5X de 10 Go à 7500 MT/s et un disque SSD NVMe PCIe de 4e génération 2 To, avec des connexions USB 4 et Type-C, le WiFi 6 et le Bluetooth 5.3. Le tout sera vendu à partir de 1 199 € et devrait sortir plus tard dans l’année.