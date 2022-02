A Musical Story démarrera sa tournée le 2 mars sur PS4-PS5, le 3 mars sur Switch, et le 4 mars sur Xbox PC et iOS

Lors de notre dernier AG French Direct, nous avons pu en apprendre un peu plus sur A Musical Story, un titre mêlant jeu de rythme et narration, qui devait initialement sortir à la fin de l’année 2021. Glee-Cheese Studio nous donne aujourd’hui plus d’indications sur la date de sortie de son prochain jeu, avec une publication en trois temps.

Trois dates de représentation

C’est donc tout d’abord sur PlayStation que A Musical Story fera son entrée, avec une sortie prévue le 2 mars sur PS4 et PS5. Il faudra ensuite attendre le jour suivant pour le découvrir sur Switch, le 3 mars, avant de pouvoir l’essayer sur PC, Xbox One, Xbox Series et iOS dès le 4 mars. On découvre pour l’occasion un nouveau trailer, qui nous prépare un peu plus au voyage musical qui nous attend.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur A Musical Story, n’hésitez pas à consulter notre interview de Charles Bardin et Alexandre Rey de Glee-Cheese Studio réalisée à l’occasion de l’AG French Direct, où l’on revient sur la création du titre, ses influences, et la particularité de son gameplay.