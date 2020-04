Trois ans après sa sortie sur 3DS, 80’s Overdrive va débarquer sur la console hybride japonaise. Ce jeu de course qui s’inspire de jeu arcade des années 80 arrivera sur l’eShop le 7 mai prochain uniquement en dématérialisé.

Ambiance néon et musique synthwave

Dans un style pixel-art très soigné et des musiques synthwave et retrowave, le titre du studio Insane Code vous emmène dans une ambiance eighties au volant de bolides comme la Penetrator GT, l’Intruder Turbo ou encore la De Loan. Le titre se dote d’un mode carrière qui vous permet de débloquer les véhicules au fur et à mesure, de les améliorer et aussi d’accéder à de nouveaux circuits. Ce portage devrait inclure le mode éditeur qui était présent sur la l’épisode 3DS.