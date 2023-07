8 ans plus tard, Broforce Forever ajoute du contenu et sortira sur Xbox et Game Pass

Bros pour la vie

Chapeauté par les indépendants de Free Lives et repéré par Devolver Digital (qui est décidément toujours dans les bons coups), Broforce a fait une petite sensation lors de son lancement en 2015. Jeu de plateforme et d’action énergique, vous devez venir à bout des environnements et vous débarrasser d’une armée à l’aide de différents personnages qui possèdes tous des capacités diverses et variées.

Déjà régulièrement mis à jour, c’est cette fois-ci un DLC majeur (et gratuit) intitulé Broforce Forever qui vient renforcer l’aventure de base déjà solide. On nous promet une campagne améliorée, six nouveaux personnages, de nouveaux modes et de nouveaux ennemis. Surprise, le titre arrivera également sur Xbox One ainsi que dans le Game Pass le 8 août 2023, date de lancement de cette mise à jour, également prévue sur PC, PlayStation 4 et Switch.

Voici la description officielle des nouveaux bros:

Exploitez le cerveau génial et l’allure de cracheur d’acide de la plus grosse bestiole de Broforce Forever ! Grimpez au plafond et utilisez la téléportation explosive pour écraser les méchants comme des mouches. Xebro :De formidables talents de combattante et des Chakrams volants aiguisés au service de la justice : faites trembler les terroristes avec un cri de guerre glaçant, puis découpez-les en morceaux à l’aide de votre épée !

:De formidables talents de combattante et des Chakrams volants aiguisés au service de la justice : faites trembler les terroristes avec un cri de guerre glaçant, puis découpez-les en morceaux à l’aide de votre épée ! Desperabro : Le pouvoir de la musique peut envoûter le mal, avant de l’exploser d’un bon coup de double canon scié. Parce que chaque être mérite une dernière danse avant de mourir.

Le pouvoir de la musique peut envoûter le mal, avant de l’exploser d’un bon coup de double canon scié. Parce que chaque être mérite une dernière danse avant de mourir. Broffy the Vampire Slayer : Une adolescente tueuse qui lance des pieux, purge l’impiété et se ressuscite elle-même ? Les monstres en font des cauchemars.

Une adolescente tueuse qui lance des pieux, purge l’impiété et se ressuscite elle-même ? Les monstres en font des cauchemars. Burt Brommer : Embrassez la liberté de la manière la plus patriotique qui soit : la SURPUISSANCE ! Snipez autour du monde pour vaincre le mal, ou enfoncez-lui simplement un pain de dynamite dans la gorge.

Embrassez la liberté de la manière la plus patriotique qui soit : la SURPUISSANCE ! Snipez autour du monde pour vaincre le mal, ou enfoncez-lui simplement un pain de dynamite dans la gorge. Demolition Bro : Un dingue pour en arrêter un autre ! Avec sa Bomberman Bomb rebondissante et sa Grenade Glaçante, ce Bro est prêt à renvoyer les méchants au frigo !