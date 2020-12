The Seven Deadly Sins Grand Cross : une collaboration avec Stranger Things en fuite ?

Stranger Things dans l’univers de l’anime The Seven Deadly Sins. Vous pensez que cela est improbable ? Eh bien peut-être pas. Si vous êtes un joueur de gacha sur mobiles, et donc un grand habitué des collaborations entres licences, vous n’aurez sans doute pas vu venir celle-ci.

Stranger Things X The Seven Deadly Sins

D’après un dataminage des données du jeu par un utilisateur de twitter habitué à la manœuvre (7DSLeaks), une collaboration entre le gacha mobile The Seven Deadly Sins : Grand Cross et la très célèbre série Netflix Stranger Things pourrait bientôt avoir lieu. Comme d’habitude avec ce genre de chose, il faut prendre de grosses pincettes et attendre une confirmation officielle.

On peut toutefois y croire car ce n’est pas la première fois que 7DSLeaks fait fuiter ce genre de contenu, de plus d’autres assets découverts un peu plus tard semblent confirmer la chose. Si cette alliance devient effectivement une réalité, nous serions alors devant l’une des collaborations les plus improbables pour un jeu mobile.

Le seul lien entre les deux franchises n’est pas anodine puisque l’on rappelle que Netflix détient les droits de diffusion de l’anime The Seven Deadly Sins en dehors du Japon. D’ailleurs, une cinquième et ultime saison est attendue pour fin janvier au Japon et plus tard dans l’année chez nous. Cela pourrait donc être un bon coup de pub à la fois pour le jeu et pour la plateforme de streaming.

Après une collaboration avec l’anime Slime, Attack on Titan, et dernièrement la franchise de SNK King of Fighters 98, on partirait clairement dans un tout autre registre. Si cela est vrai, on a hâte de voir ce que feront Dustin ou 11 contre les patates solaires d’Escanor par exemple. Précisons que ces fuites proviennent de la version japonaise/coréenne du jeu. Comme pour les autres collaborations, la version globale devra sans doute patienter un petit moment.

Nous aurons plus d’informations très bientôt avec un live stream qui se lancera dans quelques heures.