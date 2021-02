505 Games s’occupera d’éditer Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Bien que programmé pour 2022 au plus tôt, le studio Rabbit & Bear vient d’annoncer avoir signé un accord de publication avec l’éditeur 505 Games pour Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Ce dernier s’occupera de l’édition du titre à l’échelle mondiale.

Une relation personnelle

Dans son communiqué de presse, Yoshitaka Murayama, studio lead, explique que « l’équipe est impatiente de travailler avec 505 Games pour présenter aux fans du monde entier le premier de nos nombreux jeux, Eiyuden Chronicle ». Un choix qui semblait tout trouvé pour le studio Rabbit & Bear puisque 505 Games semble être assez proche des anciennes équipes de Konami.

« Compte tenu du succès de 505 Games avec des titres comme Bloodstained et Death Stranding et grâce à la relation personnelle solide que nous avons développée avec leurs équipes, nous pensons avoir le partenaire idéal » rajoute Murayama-san. Rappelons que le projet est vendu comme un successeur spirituel à l’incroyable série Suikoden.

Pour l’instant, le planning du titre ne semble pas avoir bougé avec une sortie toujours fixée à 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S et potentiellement sur Switch ou la future console de Nintendo. Si vous souhaitez en savoir plus sur Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, vous pouvez consulter notre vidéo de présentation.