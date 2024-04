5 bonnes raisons de choisir le Razer BlackShark V2 Pro comme casque sur console

Choisir un bon casque n’est pas forcément évident lorsque l’on joue de façon plus ou moins régulière. La multiplicité des accessoires et des fabricants peut rendre la tâche compliquée : quelle marque prendre, quel casque choisir ? C’est là qu’intervient le Razer BlackShark V2 Pro, un casque haut de gamme taillé pour les personnes qui aiment jouer souvent, que ce soit à des FPS ou tout type de jeux.

Zéro latence pour une performance imparable

Pour les joueurs compétitifs, la latence représente souvent un obstacle majeur, que ce soit en jeu ou lorsqu’il faut communiquer avec ses coéquipiers. Le BlackShark V2 Pro de Razer relève ce défi avec brio grâce à sa technologie Razer HyperSpeed Wireless. Cette dernière assure une connexion sans fil ultra-précise en 2,4 GHz, garantissant ainsi une restitution sonore sans décalage et fidèle à l’action du jeu. Aucun risque de perdre une milliseconde, souvent essentielle lors des compétitions très disputées. Ayant régulièrement testé cette technologie sur divers casques et écouteurs de la marque, nous pouvons confirmer que jamais elle ne nous a fait défaut.

Une communication claire comme de l’eau de roche avec le micro HyperClear

Le jeu en équipe exige une communication sans faille. Combien de tactiques échouent à cause de microphones de qualité médiocre ? Heureusement, les versions consoles du BlackShark V2 Pro intègrent le microphone « Razer HyperClear Super Wideband« . Ce micro détachable de nouvelle génération capte les voix avec une clarté stupéfiante, grâce à sa capacité à couvrir une large gamme de fréquences. Vos coéquipiers vous entendront comme si vous étiez à côté d’eux, rendant chaque partage d’informations et chaque stratégie impeccable.

Mieux encore, la technologie embarquée permet de ne pas capter les nuisances sonores aux alentours. Idéal lorsque vous jouez dans un environnement parfois bruyant ou lorsqu’il y a du bruit dans la pièce/rue à côté. On le sait, les bruits de fond ne sont pas des plus agréables lors des parties multijoueurs. Le micro du BlackShark V2 permet ainsi d’éviter cette gêne à vos coéquipiers !

Une personnalisation audio avancée

Personnaliser l’audio est crucial non seulement pour la communication mais aussi pour l’expérience de jeu elle-même. Avec des profils FPS préconfigurés par des professionnels de l’eSport, le BlackShark V2 Pro permet aux joueurs PlayStation et Xbox de bénéficier d’une fiabilité audio sans faille. Ces profils sont optimisés pour des jeux comme Apex Legends, Call of Duty, et Fortnite. Les utilisateurs Xbox ont également l’avantage de pouvoir ajuster la balance audio directement sur le casque, tandis que les joueurs sur les deux plateformes peuvent choisir leurs préférences via l’application Razer Audio. Cette dernière dispose en plus d’une interface claire et simple d’utilisation.

A portée de main, on y retrouve ainsi une molette pour le volume, un bouton d’alimentation et une mise en sourdine sur l’oreillette droite tandis que le Bluetooth et les variations de profils se retrouvent sur le côté gauche. En exerçant une simple pression sur le bouton de changement de profil, on peut ainsi switcher aisément entre différents égaliseurs, allant d’un profil jeu vidéo à un autre pensé pour les films, la musique ou d’autres personnalisés. En maintenant trois secondes, le changement basculera vers des profils « eSports », optimisés pour les jeux multijoueurs évoqués plus haut.

Un confort extrême pour des sessions de jeu prolongées

Razer sait que le confort est crucial pour les longues sessions de jeu. Le BlackShark V2 Pro pèse seulement 320 grammes et combine un design ultraléger à un bandeau doux qui s’ajuste parfaitement. Les coussinets à mémoire de forme isolent du bruit extérieur et plongent les joueurs dans une expérience immersive totale. Ajoutons à cela une bonne autonomie avec une batterie qui tiendra la cadence durant 48 heures, vous permettant de jouer sans interruption durant les sessions nocturnes. Nous avons pu l’essayer et l’on vous confirme que le confort est exceptionnel.

Des fonctionnalités pensées pour l’eSport

Investir dans des équipements conçus spécifiquement pour l’eSport peut transformer votre expérience de jeu. Le BlackShark V2 Pro pour console intègre toutes les fonctionnalités essentielles pour se démarquer dans les compétitions professionnelles. Du son au confort, en passant par la communication et la personnalisation, chaque détail de ce casque a été pensé pour optimiser votre performance et votre expérience de jeu. Pour augmenter davantage vos chances de victoire, vous pouvez également opter pour d’autres périphériques dédiés à l’eSport comme la manette Wolverine V2 Pro avec ses gâchettes courtes (ou longues au choix) afin de réduire la course d’activation. Une manette que nous avions testée également.

Choisir le BlackShark V2 Pro de Razer pour console PlayStation ou console Xbox, c’est opter pour une technologie de pointe conçue pour les joueurs exigeants. Que ce soit pour des sessions de jeu intenses ou des compétitions professionnelles, ce casque répond à toutes les exigences des joueurs les plus passionnés.