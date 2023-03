Test Razer Wolverine V2 Pro – Une manette PS5 convaincante pour les amoureux de sticks asymétriques

Jusqu’à il y a peu, il n’y avait pas vraiment d’alternative à la manette DualSense de Sony sur PS5. Nous avions déjà testé la manette SCUF Reflex PS5, mais récemment nous avons surtout connu la sortie de la manette DualSense Edge. Aujourd’hui, c’est Razer qui apporte sa pierre à l’édifice avec la Razer Wolverine V2 Pro, une manette PS5 premium sous licence officielle qui a de solides arguments pour se démarquer. Nous l’avons prise entre les mains durant de très nombreuses heures sur PS5 et PC afin de vous livrer notre verdict.

Packaging et design

Avec son prix de 249,99€, le Razer Wolverine V2 Pro est vendu comme une manette haut de gamme. Cela ne se voit pas forcément via le packaging qui reste plutôt sobre dans l’ensemble, toutefois l’important est ailleurs. Sachez tout de même qu’à l’intérieur on retrouve : la manette Wolverine V2 Pro, une paire de sticks supplémentaires (une concave et une convexe), un dongle USB-A et un câble de recharge USB-A vers USB-C.

L’argument numéro un de cette manette PS5 c’est bien évidemment ses sticks asymétriques qui permettent une prise en main différente par rapport à ses concurrentes sur PS5. Même si l’on joue sur une console Sony, certain préfère avoir cette petite touche Xbox dans les mains par souci de confort mais aussi de performance. En dehors de ce trait majeur, Razer nous livre un bel objet disponible en noir et en blanc. On aura une petite préférence pour ce dernier coloris qui reprend l’identité visuelle de la machine next-gen.

En plus d’être agréable à l’œil, le design nous a également convaincus via la prise en main qui se révèle très confortable. La marque offre ici une forme tout à fait équilibrée qui est agréable en mains et un poids moyen idéal pour contenter tout le monde. Même si l’on préfère les manettes plus lourdes, le compromis de Razer est excellent ici (279 grammes pour la Wolverine V2 Pro et 282 grammes pour la DualSense classique). Notons aussi que la forme particulière permet une meilleure répartition du poids en général selon nous.

Même si l’on aurait aimé une texture un peu plus douce, la surface en plastique rigide reste de bonne facture, mais on appréciera surtout le léger grip sur les poignées qui procurent de belles sensations. On apprécie la discrétion de Razer dans le design qui marque son territoire avec son logo subtilement placé sur le pavé tactile, mais qui met en avant sa licence PlayStation avec le logo en son centre, sans oublier les traditionnels boutons. La dernière touche délicate de Razer concerne les fines lignes de lumières RGB qui embellissent la manette sans en faire des tonnes.

Performances et prise en main

Razer Wolverine V2 Pro a plus d’un tour dans son sac et elle tire admirablement parti de sa forme pour implémenter des fonctionnalités supplémentaires grâce aux touches additionnelles. Elle ne s’adresse pas qu’aux fans de sticks asymétriques, mais également aux amateurs de compétitions qui veulent plus d’options sous la main. En plus des boutons habituels, la manette propose 6 boutons supplémentaires que l’on peut remaper à loisir. Nous en avons 4 à l’arrière et 2 autres présents entre les gâchettes. Elles sont de surcroît toutes à portée de doigts bien que l’alignement des quatre boutons arrières demande néanmoins un petit temps d’adaptation.

En parlant des gâchettes justement, sachez qu’il est possible d’opter pour des gâchettes plus courtes (notamment pour rapidement tirer dans des FPS) ou des gâchette plus longues (permettant de doser sa vitesse dans les jeux de courses par exemple). Le plus beau dans tout ça est que ces réglages peuvent s’effectuer en un basculement d’interrupteur à l’arrière de la manette. Le fait d’avoir les deux options à la volée est un énorme atout à n’en pas douter. De manière général, l’arrière de la Razer Wolverine V2 Pro offre d’autres raccourcis bienvenus toujours via le basculement d’interrupteurs. Nous en avons un pour passer du mode filaire au mode sans fil et un autre pour le passage PC/PS5.

Razer met aussi en avant ces boutons d’actions méca-tacticles censés offrir une pression plus courte permettant donc une activation plus rapide pour dominer vos adversaires. Difficile de pleinement jauger de cette dernière affirmation, mais il est indéniable que la satisfaction lors de la presse est bien meilleure par rapport à la DualSense classique (et même par rapport à la Scuf Reflex). L’inconvénient là-dedans, c’est que le bruit des touches est un peu plus prononcé.

Logiciel et durée de vie

Le confort de jeu est donc excellent surtout si vous comptez optimiser vos sessions compétitives, notamment sur des FPS. Malheureusement, le bât blesse en matière d’immersion car la manette ne profite pas de retours haptiques ou de gâchettes adaptatives qui apportent tout de même beaucoup sur les jeux d’aventure en particulier. Par contre, la batterie n’a jamais été le point fort de la DualSense et on peut dire que dans le domaine, la Wolverine V2 Pro s’en sort bien mieux. Même avec l’éclairage RPG actif, elle tient facilement une dizaine d’heures sans sourciller.

Elle ne dispose pas de logiciel pour effectuer tous les réglages, il faut obligatoirement passer par l’application dédiée de Razer sur smartphone ou tablette. Le système est plutôt intuitif, la manette est reconnue rapidement en maintenant simplement deux boutons. À partir de là, vous pouvez activer les profils enregistrés (vous devez obligatoirement passer par l’application) et reconfigurer vos touches. On peut s’avancer en disant qu’à peu près tout le monde à un smartphone à portée de main en jouant, c’est donc une solution convenable pour faire des réglages rapides et faciles.