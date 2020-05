Guilty Gear Strive repoussé à début 2021

Ark System Works a annoncé le report de Guilty Gear Strive, originellement prévu pour la fin 2020, au début 2021. Un retard notamment engendré par la crise du COVID-19.

Une fenêtre de sortie décalée

A message from Takeshi Yamanaka, the producer of #GuiltyGearStrive. pic.twitter.com/BbuFT6zKK3 — ArcSystemWorks ➡️ Staying Inside (@ArcSystemWorksU) May 15, 2020

Malgré une large fenêtre entre l’annonce du jeu et sa sortie, la pandémie aura finalement eu raison du calendrier de développement du jeu, venant s’ajouter aux différentes améliorations que le studio souhaite apporter au titre suite aux retours sur la beta fermée.

C’est le producteur du jeu, Takeshi Yamanaka, qui a souhaité s’adresser directement aux fans pour leur annoncer la nouvelle :

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à Guity Gear Strive. Nous avions précédemment annoncé la sortie de Guilty Gear Strive pour fin 2020, cependant, nous avons décidé de décaler cette fenêtre de sortie à début 2021.

Alors que nos équipes et nos partenaires font au mieux pour gérer les changements dus à la crise du COVID-19, tous les éléments de notre planning de développement ont pris du retard. De plus, nous avons décidé d’étendre notre planning pour améliorer la qualité du jeu suite à l’aide et aux retours de tous après la récente bêta fermée.

Nous nous excusons sincèrement envers tous ceux qui attendaient la sortie avec impatience. Nous sommes dédiés à vous apporter un nouveau Guilty Gear qui satisfera tous nos fans. Soyez certains que nous utiliserons ce temps supplémentaire à bon escient. Merci de votre compréhension.

Guilty Gear Strive est prévu sur PlayStation 4 pour début 2021.